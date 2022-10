Einkäufe bezahlen: Am schnellsten mit Handy & Smartwatch

Bargeld, physi­sche Karte oder digi­tale Karte, zwischen den Bezahl­methoden gibt es Unter­schiede in der Geschwin­dig­keit. Ganz vorne dabei sind Trans­aktionen via Smart­phone und Smart­watch.

Welche Bezahl­methode ist im Laden­geschäft eigent­lich am schnellsten? Dieser Frage ging die EURO Karten­sys­teme GmbH auf den Grund. Eine Markt­for­schungs­studie ergab, dass Kunden mit dem Smart­phone oder der Smart­watch am wenigsten Zeit für Trans­aktionen vor Ort benö­tigen. Ledig­lich elf Sekunden fallen im Durch­schnitt an. Am lang­samsten sind Bezahl­vor­gänge mit Bargeld oder dem Einste­cken von Karten. Mit der giro­card digital wurden durch­schnitt­lich sogar nur zehn Sekunden an der Kasse inves­tiert. Mehr als 30 Sekunden vergingen bei kaum einer Bezahl­methode.

Smart­phone und Smart­watch sparen Zeit im Geschäft

So schnell bezahlt man in Deutschland

EURO Kartensysteme GmbH Das Markt­for­schungs­studio infas quo hat im Auftrag der EURO Karten­sys­teme GmbH eine Unter­suchung der Bezahl­geschwin­dig­keiten am POS (Point of Sale, Verkaufsort) durch­geführt. Im Rahmen der Studie wurde in zehn zufällig ausge­wählten Discoun­tern nahe Frank­furt eine Daten­erhe­bung voll­zogen. Gemessen wurde die Dauer des eigent­lichen Bezahl­vor­gangs. Dabei berück­sich­tigte das Unter­nehmen das Bargeld, die physi­sche (mit und ohne PIN) Karten­zah­lung und die digi­tale Karten­zah­lung. Die Messung begann mit der Nennung der Rech­nungs­summe und endete mit dem Kassen­bonaus­druck respek­tive dem Schließen der Kasse. Mit Handy und Uhr ist man flott aus dem Laden

EURO Kartensysteme GmbH Die digi­tale Zahlungs­weise via Smart­phone und Smart­watch hatte die Nase vorne. Es vergingen ledig­lich elf Sekunden für die Prozedur. Kontakt­lose Trans­aktionen mit Karte, aber ohne PIN, dauerten mit zwölf Sekunden kaum länger. Eine größere Kluft entstand durch die kontakt­lose Karten­zah­lung mit PIN-Eingabe. Hierbei wurden 18 Sekunden gemessen. Jeweils 19 Sekunden waren es bei Vorgängen mit Einste­cken der Karte oder Käufen mit klas­sischem Bargeld. Regis­triert wurden insge­samt 1359 Bezahl­vor­gänge.

Weitere Ergeb­nisse der Markt­for­schungs­studie

Bargeld wird mit zunehmender Artikelanzahl unattraktiv

EURO Kartensysteme GmbH Schränkt man die digi­tale Zahlungs­methode auf die giro­card ein, ist man laut Studie am schnellsten an der Kasse. Im Schnitt seien auf diese Weise zehn Sekunden möglich. Am lang­samsten können Einkäufe mittels einge­steckter giro­card sein. In sechs Prozent der Fälle betrug die Dauer 30 Sekunden oder mehr. Ergän­zend über­prüfte die Unter­suchung Einkäufe nach Arti­kel­anzahl. Bei weniger als zehn Produkten war das Bargeld Trumpf, darüber hinaus griffen immer mehr Konsu­menten zur Karte. Die digi­tale Karte hatte aber meist das Nach­sehen.

Die Spar­kassen-Card wird übri­gens demnächst zur Visa Debit­karte.