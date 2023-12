DAB+: Sieben Bewerber für Kapazitäten in Berlin

Sieben Bewerber haben ihre Anträge für freie DAB+-Kapa­zitäten in Berlin einge­reicht. Darunter befinden sich zwei weitere UKW-Veran­stalter, die bisher noch nicht digital-terres­trisch senden.

Zwei Privat­radios aus Berlin können ihre digital-terres­tri­sche Reich­weite auf weite Teile Bran­den­burgs, etwa die Lausitz und den Oder­bruch, ausweiten: In seiner Sitzung am 17. Oktober 2023 hat der Medi­enrat der Medi­enan­stalt Berlin-Bran­den­burg (mabb) die Vergabe von DAB+-Kapa­zitäten für den Zwei-Länder-Multi­plex (Kanal 12D) und gleich­zeitig die Ausschrei­bung mehrerer frei werdender Sende­kapa­zitäten für den Berliner Stadt­mul­tiplex (Kanal 7B) beschlossen.

Die Privat­sender Berliner Rund­funk 91,4 und 94,3 rs2 Berlin-Bran­den­burg erhielten jeweils eine DAB+-Kapa­zität auf dem Reich­weiten-stär­keren Zwei-Länder-Kanal und verlassen dafür den Berliner Stadt­mul­tiplex. Auf die von der Medi­enan­stalt Berlin-Bran­den­burg (mabb) ausge­schrie­benen DAB+-Kapa­zitäten haben sich insge­samt sieben Veran­stalter beworben. Ein Antrag konnte aus formalen Gründen nicht berück­sich­tigt werden, wie die Medi­enan­stalt mitteilt.

Das sind die Antrags­steller

Sieben Bewerber für DAB+ in Berlin

Foto: Michael Fuhr/teltarif.de Unter den Bewer­bern befinden sich mit JazzRadio Berlin-Bran­den­burg und dem türki­schen Metropol FM auch zwei Bewerber, die bisher nur auf UKW in der Haupt­stadt­region, aber noch nicht auf DAB+ senden. Ein bereits bekannter Bewerber ist auch Radio FG aus Frank­reich, das bereits zu einem früheren Zeit­punkt über DAB+ zu hören war.

Weiterer Antrag­steller ist Antenne Bayern. Nach der Rock Antenne und der Oldie Antenne planen die Münchner mit der Chillout Antenne ein weiteres über­regio­nales Format auf DAB+ und haben ihre Bewer­bung hierfür einge­reicht. Expan­dieren will auch Radio Vidovdan. Der Programm­anbieter ist bereits in Hessen auf DAB+ zu hören. Das Programm richtet sich an Migranten aus dem ehema­ligen Jugo­sla­wien.

Party­stim­mung gibt es bei Radio Boller­wagen, dem digi­talen Radio­angebot von Radio ffn aus Nieder­sachsen, das bereits mehrere Bundes­länder mit einem Mix aus Baller­mann-Schla­gern und anderen Partyhits versorgt. Neu am Start ist dagegen das Unter­nehmen Nexus Media Network mit Radio Darya.

pure fm schweigt einmal wieder

Laut mabb stehen mindes­tens zwei freie Sende­plätze zur Verfü­gung, sodass zwei der sieben Bewerber in jedem Fall berück­sich­tigt werden dürften. Ein weiterer Kanal steht momentan leer: Das Programm pure fm schweigt nicht zum ersten Mal. Bereits zuvor hatte Netz­betreiber Media Broad­cast die Abschal­tung immer wieder bestä­tigt und mitge­teilt, dass die Medi­enan­stalt darüber infor­miert sei. Nach einer Über­gangs­frist wurde das private Programm immer wieder aufge­schaltet, sodass man auch diesmal nicht von einer endgül­tigen Abschal­tung ausgehen kann.

Ein höchst wahrschein­lich umstrit­tenes neues bundes­weites Radio­pro­gramm steht vor dem Start: NiUS Radio ist ein Projekt von Ex-BILD-Chef Reichelt.