Apple-Phishing: Warnung vor gefälschten iCloud-Mails

Lange kostete nahezu unbe­grenzter Cloud-Spei­cher­platz nichts. Doch inzwi­schen bitten fast alle Anbieter für große Online-Spei­cher zur Kasse. Was ist da von angeb­lichen Gratis-Ange­boten zu halten?

"Ihr iCloud-Spei­cher ist voll. Erhalten Sie 50 GB kostenlos!". Apple-Kundinnen und -Kunden, die ein E-Mail mit diesem oder einem ähnli­chen Betreff erhalten, sollten auf der Hut sein. Denn die Nach­richt kommt nicht etwa als weih­nacht­liche Aufmerk­sam­keit vom iPhone-Konzern, sondern von Betrü­gern, warnt das Verbrau­cher­schutz­portal Watch­list Internet.

Auch wenn die Mail den Eindruck erweckt, dass Daten gelöscht würden, wenn man nicht aktiv wird, sollte man keines­falls auf den blauen "Erhalten Sie 50 GB"-Button klicken.

Auf gefälschte iCloud-Webseite gelockt

Achtung vor neuer iCloud-Betrugsmasche

Foto: Image licensed by Ingram Image, Icon: Apple, Montage: teltarif.de Sonst landet man auf einer gefälschten iCloud-Webseite, auf der die Krimi­nellen nicht nur die Zugangs­daten zum Apple-Konto (Apple-ID), sondern auch Kredit­kar­ten­daten stehlen wollen. In der Folge hätten die Angreifer nicht nur das Apple-Konto geka­pert, sondern würden auch versu­chen, Kredit­kar­ten­zah­lungen vorzu­nehmen und ihre Opfer dazu zu bewegen, die Zahlungen frei­zugeben, so die Verbrau­cher­schützer.

Wer auf die Betrüger herein­gefallen ist, sollte sofort das Pass­wort der Apple-ID ändern und seine Bank infor­mieren: Wahr­schein­lich muss die Kredit­karte sicher­heits­halber sofort gesperrt werden.

Zwei-Faktor-Authen­tisie­rung schützt

Grund­sätz­lich ist es - wie bei anderen Konten auch - unbe­dingt empfeh­lens­wert, die Zwei-Faktor-Authen­tisie­rung (2FA) für die Apple-ID zu akti­vieren (Apple-Infos zur 2FA). Dann können sich Angreifer selbst mit abge­fischtem Pass­wort nicht beim Nutzer­konto anmelden.

Wer bei Apple über 50 Giga­byte (GB) Online-Spei­cher verfügen möchte, muss dafür übri­gens monat­lich rund einen Euro bezahlen (via Apple).

In einer weiteren Meldung lesen Sie: Handy­spei­cher voll: Mit diesen Tipps schaffen Sie Platz.