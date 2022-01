Abofalle durch Android-Apps wurde für Millionen User teuer

Eine gut versteckte Abon­nement­falle gelang durch 470 Android-Apps auf die Smart­phones von mehr als 105 Millionen Menschen. Den Betrug im großen Stil deckte die Sicher­heits­firma Zimpe­rium auf. Es wurden Opfer in über 70 Ländern, darunter auch Deutsch­land, ausge­macht. Der Schaden soll mehrere hundert Millionen US-Dollar betragen. Google hat sich des Sach­ver­halts ange­nommen und alle gemel­deten Apps aus dem Play Store entfernt. Apropos Play Store: diesen erwei­terte das Team jetzt um einen dedi­zierten Bereich für Ange­bote.

Scam­ware infil­trierte Millionen von Smart­phones

So sahen die Phishing-Seiten von Dark Herring aus

Zimperium Betrü­geri­sche Soft­ware, soge­nannte „Scam­ware“, kann ohne das Wissen des Anwen­ders immensen Schaden anrichten. Die US-ameri­kani­sche Firma Zimpe­rium hat sich auf die Sicher­heit von mobilen Endge­räten spezia­lisiert und stieß auf eine unlau­tere Kampagne im großen Stil. Von den Forschern wurde eine Machen­schaft ausfindig gemacht, welche sie „Dark Herring“ nennen. Jene suchte bereits über 105 Millionen Opfer welt­weit heim. Wer den Tätern in die Falle ging, entrich­tete unge­wollt Abon­nement­gebühren. Als Gegen­leis­tung gab es nichts außer einem schwin­denden Konto­stand. Die Apps an sich sind harmlos, aller­dings verlinken sie zu Phis­hing-Seiten. Karte mit von Dark Herring betroffenen Ländern

Zimperium Wer dort seine Handy­nummer eingab, wurde zum Abon­nent eines nicht exis­tenten Dienstes. Per DCB (Direct Carrier Billing / Zahlung via Handy­rech­nung) wanderte dann ein Monats­betrag zu den Betrü­gern. Die schäd­lichen Apps waren sowohl in Google Play als auch in Dritt­anbieter-Stores vorhanden. Google entfernte sämt­liche betrof­fene Soft­ware aus Play. Bei anderen Anbie­tern könnten diese aller­dings noch verfügbar sein. Angst vor einer künf­tigen Abon­nement­falle durch Dark Herring müssen Sie aber nicht haben. Die betrü­geri­schen Dienste und Phis­hing-Seiten sind inaktiv. Diese Liste führt alle infi­zierten Anwen­dungen auf.

Hatten Sie in der jüngsten Vergan­gen­heit uner­klär­liche Abbu­chungen bei ihrer Handy­rech­nung, sollten Sie sich mit Ihrem Mobil­funk­anbieter in Verbin­dung setzen.

Google Play: Ange­bote-Sektion

Google Play Angebote

Google Nach dieser alar­mie­renden Nach­richt gibt es jetzt etwas Posi­tives bezüg­lich Android zu berichten. Google infor­miert in seinem Blog über den Tab „Ange­bote“ in Play. Wie der Name bereits verrät, fasst dieser Bereich lukra­tive Offerten zusammen. Etwa zeit­lich begrenzte Deals oder In-App-Beloh­nungen. Sonder­ange­bote von Spielen und digi­talen Objekten inner­halb diesen oder kosten­lose Liefe­rungen und Fahrten von bestimmten Diensten werden eben­falls ange­priesen. Des Weiteren finden sich Rabatte auf Filme und Bücher sowie Apps mit Test­zeit­räumen unter den Ange­boten. Das Rollout hat in den USA, Indien und Indo­nesien begonnen, weitere Länder sollen folgen.

Wenn Ihr Netz­betreiber Sie unfair behan­delt, versu­chen wir gerne zu helfen.