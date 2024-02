Android 15: Neue Smartphone-Funktionen im Überblick

Wir geben einen Über­blick, was Android 15 für Smart­phone-Nutzer bietet.

Google wird voraus­sicht­lich in diesem Jahr Android 15 veröf­fent­lichen. Zu den ersten Smart­phone-Modellen, die noch 2024 mit der Soft­ware rechnen können, dürften wie immer die Google-eigenen Pixel-Smart­phones, aber auch Modelle von OnePlus, Oppo, Samsung und Xiaomi gehören. Android 15 wird vermut­lich auch schlicht wieder so bezeichnet sein, weil Google seit einiger Zeit auf den vormals tradi­tio­nell verwen­deten süßen Beinamen verzichtet. Das soll das Verständnis für die Namens­bezeich­nung in verschie­denen Kultur­kreisen verein­heit­lichen. Android 15 soll aber zumin­dest den Code­namen Vanil­leeis haben. Die erste Vorschau-Version für Entwickler ist seit Februar 2024 verfügbar.

Nach­fol­gend haben wir für Sie zusam­men­gestellt, welche neuen Features Android 15 im Gepäck haben soll. Bitte beachten Sie, dass es noch keine finale Version von Android 15 gibt. Funk­tionen können letzt­end­lich anders sein oder es auch gar nicht in die finale Version schaffen.

2FA-Schutz für Einmal­pass­wörter

Android 15 für Smartphones soll 2024 vermutlich im Herbst erscheinen

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Google Ein neues Feature namens "Receive Sensi­tive Noti­fica­tions" (über­setzt: sensible Benach­rich­tigungen erhalten) soll Einmal­pass­wörter schützen, wenn diese via E-Mail oder SMS bereits als Push­benach­rich­tigung auf dem Smart­phone-Display zu sehen sind. Wenn Einmal­pass­wörter zwecks einer Zwei-Faktor-Authen­tifi­zie­rung benö­tigt werden, sollen nur noch bestimmte Apps auf diese sensi­blen Infor­mationen zugreifen dürfen.

Schnel­leres Laden von Webseiten

Bestimmte Bereich des System Web View sollen im Arbeits­spei­cher gehalten werden. Davon könnten Apps wie der Internet-Browser und RSS-Reader profi­tieren und sich Inhalte schneller laden lassen.

Neuer Einfach-Modus für Beein­träch­tigte

Ein neuer Einfach-Modus soll Opti­mie­rungen für eine bessere Lesbar­keit und eine simp­lere Bedie­nung vornehmen, beispiels­weise die Vergrö­ßerung von Text und App-Symbolen, höherer Kontrast und dickere System­ele­mente und das Ersetzen des Hinter­grund­bilds durch eine schwarze Fläche, um Icons und andere Inhalte hervor­zuheben.

Verbes­serte Bild­schirm­auf­zeich­nung

Android 15 unter­stützt die teil­weise Bild­schirm­frei­gabe, sodass Nutzer nicht mehr den gesamten Gerä­tebild­schirm aufzeichnen müssen. Statt­dessen können sie auch nur ein App-Fenster teilen oder aufzeichnen (via Android-Entwick­ler­blog).

Health Connect

Im Zuge von Android 15 wird Health Connect als zentra­lisierte Platt­form zum Verwalten von App-erfassten Gesund­heits- und Fitness­daten um neue Daten­typen erwei­tert, unter anderem aus den Berei­chen Fitness und Ernäh­rung.

In-App-Kame­rasteue­rung

Was für Entwickler: Android 15 soll neue Erwei­terungen und mehr Kontrolle über die Kamera-Hard­ware geben, wie Verbes­serungen bei schlechten Licht­ver­hält­nissen und mehr Einstel­lungen der Blitz­stärke. Die Endpro­dukte davon könnten dann im besten Falle auch den Nutzern zu Gute kommen.

Virtu­elle MIDI-2.0-Geräte

Android 13 führte die Unter­stüt­zung für die Verbin­dung mit MIDI-2.0-Geräten über USB ein, die über UMP (Universal MIDI Packets) kommu­nizieren. Android 15 soll die UMP-Erwei­terung auf virtu­elle MIDI-Apps ausweiten. Damit sollen Kompo­sitions-Apps und Synthe­sizer-Apps als virtu­elles MIDI-2.0-Gerät gesteuert werden können.

Energie-Optionen

Android 15 bietet neue APIs für eine dyna­mische Spiel­eleis­tung. Das soll es leis­tungs­inten­siven Apps und Spielen ermög­lichen, besser mit dem Energie- und Wärme­system von Android-Geräten zu inter­agieren.

