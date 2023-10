Android 14: Diese Handys können mit dem Update rechnen

Die süßen Beinamen für Googles Betriebs­system für Smart­phones und Tablets sind Geschichte. Seit Android 10 gibt es offi­ziell keine Zusätze mehr in Form von Oreo, Pie oder Cupcake. Der Nach­folger von Android 13 heißt Android 14 - und vermut­lich geht es danach auch so weiter. Ganz lösen kann sich Google scheinbar von der früheren Tradi­tion nicht. So soll es immer noch Code­namen für die neuesten Versionen geben, beispiels­weise "Upside Down Cake" für Android 14.

Android 14 ist seit Oktober 2023 verfügbar. Zunächst wurden die Pixel-Smart­phones von Google selbst bedient. Anschlie­ßend sind Modelle der Hersteller OnePlus, Xiaomi und Samsung vorne mit dabei. Nach und nach dürften weitere Modelle ein Update auf Android 14 erhalten, auch bis ins Jahr 2024. Android 14 wurde im Oktober 2023 veröffentlicht

Grafik: Google, Foto/Montage: teltarif.de Nach­fol­gend haben wir eine alpha­betisch geord­nete Über­sicht mit Smart­phone-Modellen verschie­dener Hersteller erstellt, die gute Chancen haben, ein Update auf Android 14 zu erhalten.

Wir haben uns dabei an den Prognosen der Hersteller orien­tiert und lassen unsere eigene Einschät­zung einfließen. Die Liste bean­sprucht keine Voll­stän­dig­keit, und es gibt keine Garantie, dass Smart­phone-Modell X auch tatsäch­lich ein Update auf Android 14 bekommt. Sobald wir offi­zielle Infor­mationen seitens der Hersteller haben, werden wir die Über­sicht updaten.

Asus

Fair­phone

Google

Honor

Moto­rola

Nokia

Nothing

OnePlus

Oppo

realme

Samsung

Sony

Vivo

Xiaomi

ZTE

In einer weiteren Über­sicht haben wir Modelle verschie­dener Hersteller zusam­men­gefasst, die grund­sätz­lich gute Chancen haben, von einem langen Hersteller-Support mit Soft­ware-Updates zu profi­tieren. Dort finden Sie nicht nur Android-Smart­phones, sondern auch iPhones, die mit Apples iOS betrieben werden.

