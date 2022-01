One UI 4.0 wird in UK ausgeliefert

Das Galaxy Fold 5G wird ab sofort mit Android 12 in Form von One UI 4.0 bedacht. Der Hersteller star­tete das Rollout im Verei­nigten König­reich. Bis die Aktua­lisie­rung deut­sche Anwender erreicht, dürfte es erfah­rungs­gemäß nicht allzu lange dauern. Samsungs Falt-Smart­phone-Debüt Galaxy Fold erschien Ende 2019 in einer LTE- und einer 5G-Vari­ante. Die 4G-Fassung erhielt bereits vor zwei Wochen einen Versi­ons­sprung auf Googles aktu­elles OS.

