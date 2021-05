Booking.com: Wie billig darf das Hotelzimmer sein?

BGH-Urteil zur Bestpreisklausel bei Booking.com

Bild: Booking.com B.V. Buchungs­por­tale wie Booking.com dürfen ihren Part­ner­hotels nicht verbieten, Zimmer auf der eigenen Inter­net­seite billiger anzu­bieten.

Eine solche soge­nannte "enge" Best­preis­klausel beein­träch­tige den Wett­bewerb, gleich­zeitig sei Booking nicht unbe­dingt darauf ange­wiesen, entschied der Kartell­senat des Bundes­gerichts­hofs (BGH) heute in Karls­ruhe (Az. KVR 54/20). BGH-Urteil zur Bestpreisklausel bei Booking.com

Bild: Booking.com B.V.

Andere Rege­lungen schon früher verboten

"Eng" bedeutet, dass die Hotels auf konkur­rie­renden Portalen oder im Offline-Vertrieb güns­tigere Preise anbieten durften, also zum Beispiel am Telefon oder an der Rezep­tion. Es war aber nicht erlaubt, dafür im Internet zu werben. "Weite" Klau­seln, die alle güns­tigeren Ange­bote verbieten, sind schon seit 2015 rechts­kräftig unter­sagt.

Daraufhin hatte Booking auf die "enge" Klausel umge­stellt. Das Bundes­kar­tellamt hatte auch deren Nutzung Ende 2015 unter­sagt, aber das Ober­lan­des­gericht (OLG) Düssel­dorf kippte dieses Verbot 2019. Nun ist es wieder­her­gestellt. Booking hatte auch nach dem OLG-Urteil weiter auf die Klausel verzichtet, weil das Verfahren noch lief.

