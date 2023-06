Das TV-Vermächtnis von Silvio Berlusconi

Im Jahr 1984 star­tete in Deutsch­land der Musik­sender "musicbox" im Rahmen des Kabel-Pilot­pro­jekts. Wirk­lich lange über­lebte der Kanal nicht, schon 1988 war Sende­schluss. Die Lichter gingen aller­dings damals nicht komplett aus. Es gab einen neuen Anteils­eigner, von dem man in den kommenden Jahr­zehnten noch viel hören sollte. Der italie­nische Medi­enma­nager Silvio Berlus­coni stieg bei musicbox ein und relaunchte den Sender als Unter­hal­tungs­kanal unter dem Namen "Tele 5".

Das Sender­logo mit der charak­teris­tischen Blume war ein unver­gess­liches Marken­zei­chen. Es prägte eben­falls den italie­nischen Mediaset-Konzern und insbe­son­dere seinen Sender Canale 5. Schon damals legte Berlus­coni den Grund­stein für eine euro­päi­sche Medi­engruppe, die nun endlich Realität werden soll.

TV-Konzern star­tete in Deutsch­land

Mit einem Plakat an der Firmenzentrale in Cologno Monzese verabschiedet sich MFE von Gründer Silvio Berlusconi

Foto: Corriere della Sera An Pay-TV und Strea­ming war in den 1980er-Jahren noch nicht zu denken. Die damals gegrün­deten Privat­sender Sat.1, RTL plus und Pro 7 wagten ihre ersten vorsich­tigen Schritte im Kabel­netz. Über den Satel­liten ASTRA 1A konnten Haus­halte hier­zulande erst­mals Fern­sehen über eine kleine, fest instal­lierte Satel­liten­schüssel empfangen. Tele 5 gelang damals aber ein wich­tiger Coup: Im für den Sender wich­tigen, weil einwoh­ner­starken Bundes­land NRW, sicherte man sich eine gemein­same Anten­nen­fre­quenz mit RTL plus.

Durch Tele 5 schafften es schließ­lich viele Kult­shows wie die Kinder­sen­dung "Bim Bam Bino", "Ruck Zuck", "Bitte lächeln" und "Hopp oder Top" in deut­sche Wohn­zimmer. Wer vor allem seine Kind­heit und frühe Jugend in den 1980ern verbracht hat, wird sich vermut­lich noch wehmütig an die Sams­tag­vor­mittag-Zeichen­trick­serien bei Tele 5 erin­nern. Auch die erreichten letzt­end­lich Kult­status.

Im ersten Anlauf geschei­tert

Der starke Mann im deut­schen Privat­fern­sehen wurde aber am Ende nicht Silvio Berlus­coni, sondern Leo Kirch. Der Münchener Film­händler baute neben RTL das zweite große Medi­enim­perium in Deutsch­land auf. Doch Kirch war stets der Antago­nist zu Berlus­coni, eine euro­päi­sche TV-Vision gab es in München nie, viel­mehr waren Sender wie Pro 7, Sat.1 oder später das digi­tale Pay-TV-Projekt DF1 in erster Linie Abspiel­sta­tionen für das Film­archiv der Kirch-Gruppe.

Im Heimat­markt Italien lief es für Berlus­coni schon deut­lich besser, seine TV-Gruppe schaffte es seit Beginn der 1980er-Jahre, den dortigen TV-Markt zu domi­nieren. Berlus­coni war aller­dings schon immer klar, dass die Grenzen von Mediaset nicht in Italien liegen können. So gab es immer wieder Ansätze, durch Betei­ligungen im Ausland zu wachsen. Beispiele sind der Einstieg beim spani­schen TV-Broad­caster Tele­cinco und der nieder­län­dischen Produk­tions­firma Endemol.

Deutsch­land bleibt im Fokus

Silvio Berlus­coni hat es zu Lebzeiten als Medi­enma­nager selbst nicht geschafft, die Vision eines euro­päi­schen TV-Konzerns zu voll­enden. Doch sein Sohn ist dem Ziel nun näher als je zuvor. Für MFE-Chef Pier Silvio Berlus­coni dürfte es aber um viel mehr als eine Vision gehen.

Die euro­päi­sche TV-Branche kämpft ums nackte Über­leben, denn heute heißt der Gegner nicht mehr Kirch oder RTL. Mitt­ler­weile sind die Konkur­renten Disney, Netflix und Amazon. Und diese Konzerne inter­essieren sich längst nicht für will­kür­liche Grenz­zie­hungen oder gar natio­nale poli­tische Macht­demons­tra­tionen in der euro­päi­schen TV-Land­schaft.

