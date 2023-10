DAB+ Berlin: Privatradios können Reichweite erhöhen

94,3 rs2 bald auch in weiteren Teilen von Brandenburg über DAB+

Foto: 94.3 rs2 Zwei Privat­radios aus Berlin können ihre digital-terres­tri­sche Reich­weite auf weite Teile Bran­den­burgs, etwa die Lausitz und den Oder­bruch, ausweiten: In seiner Sitzung am 17. Oktober 2023 hat der Medi­enrat der Medi­enan­stalt Berlin-Bran­den­burg (mabb) die Vergabe von DAB+-Kapa­zitäten für den Zwei-Länder-Multi­plex (Kanal 12D) und gleich­zeitig die Ausschrei­bung mehrerer frei werdender Sende­kapa­zitäten für den Berliner Stadt­mul­tiplex (Kanal 7B) beschlossen.

Die Privat­sender Berliner Rund­funk 91,4 und 94,3 rs2 Berlin-Bran­den­burg erhalten jeweils eine DAB+-Kapa­zität auf dem Reich­weiten-stär­keren Zwei-Länder-Kanal und verlassen dafür den Berliner Stadt­mul­tiplex. Die Zuwei­sung ist für eine Dauer von sieben Jahren gültig.

Auf dem DAB+-Kanal 7B, der den Ballungs­raum Berlin versorgt, stehen somit mindes­tens zwei Kapa­zitäten zur Verfü­gung, welche nun ausge­schrieben werden. Ziel­gruppe für die Bewer­bung sind private Hörfunk­anbieter mit 24-Stunden-Sende­pro­gramm.

Inter­essierte können ihre Anträge bis zum 17. November 2023, 12 Uhr bei der mabb einrei­chen.

Joke FM wird bei Audio­tain­ment Südwest gestreamt

Das Programm von Joke FM wird unter­dessen ab sofort über den Server von Audio­tain­ment Südwest, dem Veran­stalter mehrerer privater Radio­sender im Südwesten wie bigFM, RPR.1 und Radio Regen­bogen, gestreamt. Das Privat­radio mit dem Slogan "Deutsch­lands Comedy Radio" war zuvor bereits im Rahmen einer Koope­ration im Inter­net­auf­tritt von HitRadio FFH in Hessen verbreitet worden. Im offi­ziellen Webradio-Auftritt von bigFM oder anderen Audio­tain­ment Südwest-Sendern ist Joke FM jedoch (noch) nicht zu finden.

Offen ist noch, ob es sich um ein reines Stream­hos­ting handelt oder Audio­tain­ment Südwest tatsäch­lich Inter­esse an dem Sender zeigt. Die Betriebs­gesell­schaft und zugleich Lizenz­neh­merin von Joke FM hatte im Juli Insol­venz ange­meldet. Hier ist die vorläu­fige Verwal­tung des Vermö­gens der Schuld­nerin ange­ordnet worden. Im Rahmen des Verfah­rens ist die terres­tri­sche DAB+-Verbrei­tung in Hessen und dem Saar­land ausge­setzt worden, seitdem ist Joke FM nur noch im Internet zu hören.

Weit mehr als die Hälfte aller Deut­schen nutzt inzwi­schen digi­tale Verbrei­tungs­wege zum Radio­hören. Vor allem DAB+ legt zu, respek­tabel ist aber auch der Zuwachs beim Inter­net­radio.