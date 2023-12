Beeper Mini: Nächster iMessage-Android-Versuch

Beeper Mini heißt die nächste Anwen­dung, die Apples iMessage in Android inte­grieren will. Wieder geht es um die Farbe der Blasen.

"Holen Sie sich blaue Blasen auf Android" - so wird für die Beeper-Mini-App im Blog-Eintrag des Entwick­lers (über­setzt) geworben. Nachdem es die Firma Nothing versucht hatte, Apples iMessage in Android zu inte­grieren, kommt nun ein weiterer App-Entwickler um die Ecke. Die Anwen­dung soll speziell zum Senden und Empfangen von blauen Blasen an Kontakte mit iPhones erstellt worden sein. Es gebe keine Warte­liste, die App stehe Android-Nutzern im Google Play Store zum Down­load bereit.

Features von Beeper Mini

Beeper Mini

Bild: Beeper-Blog Die Entwickler beschreiben im Blog­ein­trag die Funk­tionen der neuen Android-App. Die wohl wich­tigste Funk­tion: Wenn über die App SMS an iPhone-Kontakte gesendet werden, werden diese mit blauem statt grünem Hinter­grund ange­zeigt. Es soll einfach sein, in Grup­pen­chats nur für das iPhone beizu­treten, da Kontakte die Tele­fon­nummer anstelle der E-Mail-Adresse hinzu­fügen können.

Chat-Funk­tionen wie Tipp­status, Lese­bestä­tigungen, Bilder/Videos in voller Auflö­sung, Reak­tionen auf Emojis, Sprach­nach­richten, Bear­beiten und Senden rück­gängig machen werden laut Entwickler von der Beeper-Mini-App unter­stützt.

Das Thema Sicher­heit

Die Entwickler geben an, dass die versen­deten Nach­richten in der Beeper-Mini-App Ende-zu-Ende-verschlüs­selt sind. Es seien keine Mac-Relay-Server in einem Rechen­zen­trum erfor­der­lich, weil es sich um eine eigen­stän­dige Android-App handele. Zudem müssten Nutzer keine AppleID-Daten hinter­legen. Beeper Mini habe somit keinen Zugriff auf das Apple-Konto.

Kosten

Die Beeper-Mini-App kann sieben Tage lang kostenlos getestet werden. Anschlie­ßend schlägt die Nutzung mit einem Preis von monat­lich 1,99 US-Dollar zu Buche. Werbung sei inner­halb der App nicht enthalten.

Der Fall Nothing

Smart­phone-Hersteller Nothing geriet Mitte November 2023 in die Schlag­zeilen, als die Anwen­dung "Nothing Chats" exklusiv für das Phone (2) ange­kün­digt wurde. Bei der App ging es eben­falls darum, die grünen iMessage-Blasen für Android-Nutzer blau erscheinen zu lassen. Das Problem ist jedoch, dass sich Nutzer mit ihrer AppleID in ein "fremdes" Gerät einloggen, um den Nach­rich­ten­transfer über Server zu gene­rieren.

Berichten zufolge hakte es an der Ende-zu-Ende-Verschlüs­selung. Die App wurde wieder aus dem Google-Play-Store entfernt.