Grün oder Blau: Das iMessage-Android-Drama geht weiter

Beeper Mini star­tete nach der App Nothing Chats Anfang Dezember als nächster Versuch, Android und Apples iMessage zu einer Zusam­men­arbeit zu über­reden. Die Botschaft: "Holen Sie sich blaue Blasen auf Android" - denn Apples iMessage stellt Nach­richten stan­dard­mäßig in grünen Blasen dar. An dieser Diskre­panz stören sich wohl viele Nutzer.

Am Ende hatte es nicht so funk­tio­niert, wie es sich die Entwickler der Messa­ging-App vorge­stellt hatten. Berichten zufolge funk­tio­nierte Beeper Mini nicht mehr, weil Apple mit entspre­chenden Gegen­maß­nahmen konterte, um "Nutzer zu schützen", in dem Tech­niken blockiert worden seien, die gefälschte Anmeldeinfor­mationen für den Zugriff auf iMessage ausnutzen.

Die Entwickler hinter Beeper äußerten sich zum Thema Sicher­heit dahin­gehend, dass die versen­deten Nach­richten in Beeper Mini Ende-zu-Ende-verschlüs­selt und aufgrund der Eigen­stän­dig­keit der Beeper-Mini-App keine Mac-Relay-Server nötig seien - anders als bei Nothing Chats -, um sich in ein fremdes Apple-Gerät mit AppleID-Anmeldeinfor­mationen einzu­loggen.

Apple ist bislang stand­haft geblieben. Die Beeper-Entwickler ziehen jetzt die Konse­quenzen und beenden das "Katz-und-Maus-Spiel", wie es in einem offi­ziellen Blog­ein­trag heißt (in engli­scher Sprache). Hier sind wich­tige Details zum State­ment in Kürze.

Es geht auch um Glaub­wür­dig­keit

"Beeper Mini" will iMessage in Android integrieren

Die Entwickler hinter Beeper erklären, dass die Glaub­wür­dig­keit leidet, wenn Beeper Mini aufgrund von Eingriffen von Apple ausfällt. Beeper steht weiterhin hinter dem Produkt und vor allem hinter der Sicher­heit, die Beeper Mini gewähr­leisten soll. Die inner­halb der Beeper-Anwen­dung versen­deten Nach­richten seien mit der Ende-zu-Ende-Verschlüs­selung sicherer. Durch die Blockie­rung von Beeper Mini schade Apple aktiv seinen iPhone-Kunden, indem diese gezwungen würden, auf unsi­chere Chats via SMS zurück­zugreifen.

Im November berich­teten wir darüber, dass Apple im kommenden Jahr das iPhone für den SMS-Nachfol­gestan­dard RCS öffnen will. Beeper wolle jedoch nicht darauf warten, bis Apple RCS einführt, die Pläne des iPhone-Herstel­lers könnten sich ja ändern. Beeper Mini sei schon jetzt eine funk­tio­nie­rende Lösung. Die Entwickler hätten derzeit aller­dings keine Lösung parat, um auf Gegen­maß­nahmen von Apple zu reagieren. Deshalb beende man das Katz-und-Maus-Spiel gegen Apple. Im Blog folgt daraufhin die Ankün­digung, dass die iMessage-Verbin­dungs­soft­ware ab sofort als Open Source behan­delt wird. Jeder könne sie nutzen und weiter­ent­wickeln.

