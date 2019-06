diagnose:funk: Die unerklärliche Angst vor der Technik

Angst vor neuer Technik ist nichts Neues. Als die erste Eisen­bahn zwischen Nürn­berg und Fürth gestartet wurde, wurde das hohe Tempo von 30-40 km/h als "lebens­gefähr­lich für die Passa­giere" beur­teilt. Hätte man den Kriti­kern vorher­gesagt, dass rund 180 Jahre später der ICE zwischen Frank­furt und Köln mit 300 km/h fährt oder der fran­zösi­sche TGV mit 330 km/h (tech­nisch wäre noch mehr möglich) - sie wären schreiend davon gelaufen.

Das aktu­elle Aufreger Thema ist 5G-Mobil­funk.

diagnose:funk - Angst vor Strah­lung

In teilweise gut gemachten Flugblättern stellen die Mobilfunkgegner ihre Argumente vor und vermischen geschickt Fakten mit Esoterik. Funda­mentale Kritiker meldeten sich in Fell­bach (bei Stutt­gart) vor der Unter­schrift unter die Verträge zum Koope­rati­onspro­jekt beim Eintreffen des Minis­terprä­sidenten draußen vor der Tür zu Wort. Eine Initia­tive trägt den origi­nellen Namen diagnose:funk. Wir haben einmal einen Blick auf ihre Argu­mente geworfen.

Die "diagnose:funk e.V." sieht sich als "unab­hängige Umwelt- und Verbrau­cher­schutz-Orga­nisa­tion im deutsch­spra­chigen Raum, die sich für den Schutz vor elek­troma­gneti­scher Strah­lung einsetzt". Dazu will sie über die "gesund­heits­schä­digenden Wirkungen u.a. von Mobil­funk- und WLAN-Strah­lung aufklären" und "fordert zukunfts­fähige tech­nische Lösungen für eine gesund­heits­verträg­liche Tele­kommu­nika­tion". In Flug­blät­tern fordern sie Breit­band­netze als Eigen­wirt­schafts­betrieb, die "als Teil der Daseins­vorsorge" von den Kommunen betrieben werden müssten. Der Telekom-Vertrag sei für die Kommunen nach­teilig: Die Telekom bekomme alle Rechte ohne jegliche Verpflich­tung zu einem flächen­deckenden Glas­faser-Ausbau – die Kommunen hätten am Ende erst kein schnelles Glas­faser­netz für alle Bürger trotz hoher Zuzah­lungen an die Telekom.

Stutt­garter Breit­band-Modell als Vehikel für Mobil­funk-Kritik?

Außer in Stutt­gart habe kein Gemein­derat in der Region den Geheim­vertrag zur Diskus­sion und Entschei­dung vorge­legt bekommen, behauptet die Initia­tive. Angeb­lich hätte die Initia­tive seit Jahren regel­mäßig bei persön­lichen Gesprä­chen den Bürger­meister Kuhn und die Politik aufge­fordert, den Breit­band­ausbau in der Landes­haupt­stadt und in der Region endlich voran­zutreiben. Doch passiert sei nichts. Mit dem aktu­ellen Telekom-Deal werde der Breit­band­ausbau nun auch noch "zu Lasten der Bürger und Kommunen gründ­lich verbockt".

Nur: Wenn die Telekom nicht bauen sollte, wer wäre denn tech­nolo­gisch (und finan­ziell) in der Lage, in über­schau­barer Zeit diesen Ausbau zu leisten? Nur wenige Gemeinden haben die Möglich­keiten und Mittel, ihren örtli­chen Stadt­werken den Auftrag zu erteilen und sie mit eigenen Finanz­mitteln auszu­statten. Aber diese Detail­fragen lassen die Kritiker bewusst offen. Der "diagnose:funk" geht es im Wesent­lichen um etwas anderes: Die Verhin­derung von leis­tungs­fähigem Mobil­funk.

Tren­nung von Indoor und Outdoor?

Bei den Argu­menten zum Fest­netz können viele Beob­achter noch folgen, doch dann fordert die Initia­tive eine Tren­nung von "Indoor und Outdoor"-Funk­versor­gung, um die Wohnungen "vor Strah­lung zu schützen". Nur Funk­wellen machen an der Wohnungstür nicht halt, das ist schon rein physi­kalisch gar nicht möglich. "Klein­zellige Netze" müssten für weniger Elek­trosmog sorgen, fordert die Initia­tive. Das klingt für Laien noch logisch, wer sich mit Funk­technik auskennt, runzelt die Stirn.

Eine "Tech­nikfol­genab­schät­zung" sei Pflicht, fordert die "diagnose", die durch eine "indus­trie- und regie­rungs­unab­hängige" Kommis­sion erfolgen solle. "Indus­trie- und regie­rungs­unab­hängige" Fach­leute zu finden, dürfte ein Ding der Unmög­lich­keit sein - und das ist wohl auch so gewollt. Mit einer "Beweis­last­umkehr" solle schließ­lich bewiesen werden, dass 5G unschäd­lich sei. Bis diese Kommis­sion gefunden wäre und nach­geforscht hätte: Bis dahin dürften Jahre ins Land vergehen, wo einfach gar nichts passieren würde.

Der Forde­rung nach "nur einem Mobil­funk­netz für alle" (statt dem aktu­ellen Modell konkur­rierender Netz­betreiber) könnte man viel­leicht noch folgen, wobei dann mangelnder Wett­bewerb erst Recht zu stei­genden Preisen oder zu einem "lustlos ausge­bauten" löch­rigen Netz führen könnte.

Schließ­lich stellt die Initia­tive eine Forde­rung nach einem "Recht, analog leben zu können" und nach der "Schaf­fung und dem Erhalt von mobil­funk­freien Zonen" auf. Bewohner in Regionen ohne Internet oder vernünf­tiger Mobil­funk­versor­gung geraten heute schon wirt­schaft­lich ins Hinter­treffen und dürften das wahr­schein­lich anders sehen.



Innenleben einer 8x8 MIMO Antenne: "Beamforming" ist für die Kritiker "Teufelszeug". Innenleben einer 8x8 MIMO Antenne: "Beamforming" ist für die Kritiker "Teufelszeug".

Die uner­klär­liche Angst vor dem Beam­forming

Gerade die Möglich­keit, den Ausbau des 4G-5G-Netzes durch die Koope­ration mit den Gemeinden der Region in Schwung bringen zu können, ist dieser Initia­tive "unheim­lich", zumal sie das 5G-Netz in Verdacht hat, zum "Ausspio­nieren der Bürger" gebraucht zu werden. Solche "Spio­nage" ist aber rein tech­nisch schon mit 2G oder sogar älteren Netzen im Ansatz möglich, wenn auch nicht so komfor­tabel. Die moderne Technik des Beam­formings, wo aus einzelnen Antennen bestimmte Nutzer besser erreicht werden können, um ihnen mehr Band­breite oder über­haupt ein Signal liefern zu können, ist für die Kritiker "lebens­gefähr­lich".

Schaut man genauer hin, bereiten den Kriti­kern die bei 5G denk­baren Höchst­frequenzen bei 26 GHz oder 60 GHz "Kopf­zerbre­chen". Die dort verwen­deten Leis­tungen werden aber wesent­lich geringer sein, da man auf Sicht auch mit geringen Leis­tungen klar kommt, aber es muss halt "Sicht" zwischen Empfänger und Sender sein. Aktu­elles 5G wird hingegen auf 3,6 GHz oder darunter (bei 700 MHz) funken, diese Bereiche gelten bereits heute als gut erforscht.

Sollte in 10 Jahren die sechste Genera­tion des Mobil­funks wirk­lich bei 300 GHz Wirk­lich­keit werden, werden sich die Initia­tiven neu formieren müssen, falls bis dahin nicht neue gesi­cherte Erkennt­nisse vorliegen, wie "gefähr­lich" das alles wirk­lich ist.

In einem aufwän­digen Verfahren wurde die Deut­sche Telekom von Politik und Gemeinden rund um Stutt­gart für den Glas­faser­ausbau "ausge­wählt". Das Land Baden-Würt­temberg hat aber noch mehr vor.

