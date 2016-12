Samsung Galaxy S8 könnte "Beast Mode" beinhalten

Beast Mode könnte Performance des Galaxy S8 verbessern Im Rahmen des Mobile World Congress 2017, der in rund drei Monaten seine Pforten öffnet, wird die Enthüllung des Galaxy S8 erwartet. Je näher die Präsentation des kommenden südkoreanischen Smartphone-Flaggschiffs rückt, desto mehr häufen sich die Informationen. Bei den europäischen und US-amerikanischen Patentbehörden tauchten nun Angaben zu einem speziellen Feature des Galaxy S8 namens "Beast Mode" auf. Hierbei handelt es sich um einen speziellen Modus, der noch mehr Performance aus dem Mobiltelefon herauskitzeln soll.

Entfesselt das Galaxy S8 das Biest in sich?

Was genau könnte der "Beast Mode" mit sich bringen?

Mit dem Update auf Android 7 Nougat wird Samsung voraussichtlich zahlreiche Optimierungen an seiner Galaxy-S7-Modellreihe vornehmen. Dazu gehört der Bereich "Perforrmance Mode", der sich in den Systemeinstellungen befindet. Im Modus "Normal" wird eine Auflösung von 1080p gewählt, der "Game Launcher" und die "Game Tools" sind eingeschaltet. Der "Game Mode" ruft ebenfalls eine Full-HD-Konfiguration auf den Plan, nebst maximaler Helligkeit und angeschalteten Spiel­funktionen. Wählt man "Entertainment Mode", gibt es eine 1440p-Darstellung, ebenfalls maximale Helligkeit und ein Hochskalieren auf "Ultra-High-Quality". In der Betriebsart "High Performance" sind schließlich keine Einschränkungen mehr vorhanden. Das Galaxy S8 soll nun zusätzlich den "Beast Mode" beinhalten, der die Geschwindigkeit und die Performance des Smartphones verbessern soll.

Einzelheiten zu diesem Feature geben die Patenteinträge nicht preis, es dürfte sich dem Namen nach zu urteilen um eine Steigerung des "High Performance"-Modus handeln. Der Energieverbrauch steht bei dieser Option jedenfalls im Hintergrund. Eventuell taktet Samsung die CPU und GPU derart, dass dadurch möglich Leistungsreserven frei werden.

Weitere Spekulationen zum Galaxy S8

Das kommende Oberklassemodell soll entweder auf einem Qualcomm Snapdragon 835 oder auf einem neuen Exynos basieren. Es ist auch möglich, dass Samsung das Galaxy S8 mit unterschiedlichen Chipsätzen je nach Region herausbringt. Eine Dual-Kamera, ein nahezu randloses Display, USB-Type-C, Stereo-Lautsprecher und ein 8 GB umfassender Arbeitsspeicher tauchen ebenfalls in der Gerüchteküche auf. Der Bildschirm wird vermutlich erneut mit 2K auflösen, ganz auszuschließen ist ein 4K-Panel jedoch ebenfalls nicht.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, dass Samsung beim Galaxy S8 einen höheren Verkaufspreis verlangen könnte als zuletzt.