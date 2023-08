Heimkino: Preiswerte Android-Beamer im Überblick

Projek­toren für das Heim­kino gibt es in den verschie­densten Preis­klassen. Die güns­tigsten, bei deut­schen Händ­lern erhält­lichen Vari­anten, kosten weniger als 50 Euro. Das teuerste Exem­plar schlägt mit üppigen 91.000 Euro zu Buche. Wir wollen Ihnen in diesem Einkaufs­führer Modelle mit einer Preis­spanne zwischen 750 und 1200 Euro vorstellen. Für diese Summe erhalten Sie bereits eine gute Qualität. Um eine möglichst große Viel­falt an Strea­ming-Apps nutzen zu können, ist ein Modell mit Android ratsam. Deshalb basieren alle aufge­führten Beamer auf diesem Betriebs­system.

Projek­toren mit gutem Preis-Leis­tungs-Verhältnis

Es muss nicht immer ein Smart-TV sein. Wenn im Wohn­zimmer genü­gend Platz für eine Lein­wand vorhanden ist, ist ein Projektor eine erwä­gens­werte Alter­native. Im Volks­mund sowie in den Medien werden die Enter­tain­ment-Geräte auch häufig Beamer genannt. In der Bilder­strecke finden Sie acht aktu­elle Bild­werfer. Sie besitzen mindes­tens eine Full-HD-Auflö­sung. Alle Preis­angaben beziehen sich auf den zum Zeit­punkt der Arti­kel­erstel­lung nied­rigsten Kosten­faktor inklu­sive Liefer­pau­schale.

