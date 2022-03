BBC & Radio Slovakia auf DAB+ in Deutschland

Der BBC World Service startet nun auch in Deutschland auf DAB+

Foto: BBC World Service Zum ersten Mal sollen Auslands­dienste anderer Länder in einem Digi­tal­radio-Multi­plex in Deutsch­land verbreitet werden. Die Medi­enan­stalt Rhein­land-Pfalz hat in ihrer Sitzung am Montag beschlossen, dass die Verbrei­tung des deutsch­spra­chigen Dienstes von Radio Slovakia Inter­national und des BBC World Service über DAB+ rech­tens ist. Beide Programme sollen in Kürze im lokalen Multi­plex Bad Kreuz­nach im Kanal 12A verbreitet werden.

Der BBC World Service wird bisher schon in den Nieder­landen, Belgien, Italien und Däne­mark über DAB+ verbreitet, in Berlin ist das englisch­spra­chige Programm der briti­schen BBC auf UKW zu hören. Für den deutsch­spra­chigen Auslands­dienst von Radio Slovakia ist es abseits des eigenen Landes eine Premiere auf DAB+.

Der BBC World Service startet nun auch in Deutschland auf DAB+

Foto: BBC World Service Keine Entschei­dung gab es bezüg­lich der DAB+-Verbrei­tung des Privat­sen­ders Radio C Luxem­bourg über DAB+ in Bad Kreuz­nach. Hier ist jedoch frag­lich, ob über­haupt bereits ein Lizenz­antrag von den Veran­stal­tern einge­reicht wurde. Wegen Corona zurück­gestellt wurde zudem ein Programm mit alten Schel­lack-Aufnahmen aus der Gram­mofon-Zeit.

Über den Platt­form­betrieb für weitere regio­nale Multi­plexe im Land in den soge­nannten "Ober­zen­tren" Koblenz, Trier, Mainz, Kaisers­lau­tern und Ludwigs­hafen/Vorder­pfalz will die Medi­enan­stalt voraus­sicht­lich im Juli entscheiden.

Schwarz­wald­radio: Lang­fris­tige Verbrei­tung auf DAB+ gesi­chert

Der Privat­sender Schwarz­wald­radio wird auch in Zukunft im ersten bundes­weiten Multi­plex über DAB+ verbreitet. Wie Geschäfts­führer Markus Knoll gegen­über teltarif.de mitteilt, habe der Sender aus dem Schwarz­wald mit dem Netz­betreiber Media Broad­cast einen neuen, lang­fris­tigen Vertrag geschlossen.

Die von Schwarz­wald­radio genutzten Kapa­zitäten im ersten Bundesmux sind eine Beson­der­heit. Diese stehen Media Broad­cast zusammen mit weiteren Capa­city Units (CUs), die für Daten­dienste genutzt werden, als Mini-Platt­form zur Verfü­gung. Somit kann der Netz­betreiber frei über die Bele­gung entscheiden. Der Vertrag mit Schwarz­wald­radio war vor kurzem ausge­laufen.

Alle anderen Programm­plätze unter­liegen Ausschrei­bungen und Lizenzen der Landes­medi­enan­stalten. Sollte hier ein Veran­stalter seine Kapa­zitäten zurück­geben, könnten diese nicht einfach neu durch den Netz­betreiber belegt, sondern müssten ausge­schrieben werden.

Zwei neue Sender für den NDR

Unter­dessen hat der Nord­deut­sche Rund­funk (NDR) seine DAB+-Reich­weite ausge­baut. Neu auf Sendung ist die Sende­anlage Itzehoe in Schleswig-Holstein (Kanal 11B), Uelzen in Nieder­sachsen (Kanal 6C) startet am morgigen 31. März. Zum Programm­angebot des DAB+-Senders gehören die auch über UKW ausge­strahlten NDR Ange­bote wie NDR 1, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY. Zusätz­lich sind exklusiv im Digi­tal­radio NDR Schlager, NDR Blue und NDR Info Spezial zu hören.

Das Fern­seh­pen­dant von DAB+, die Tech­nologie DVB-T2, feiert in dieser Woche den fünften Geburtstag.