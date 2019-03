Telekom überträgt FIBA Basketball-WM

Im Spätsommer findet die FIBA Basketball-Welt­meister­schaft in China statt. Die Telekom hat jetzt bekannt gegeben, dass sie das Turnier live und in HD übertragen will.

Die Basketball-WM bei MagentaSport Im Sommer findet die FIBA Basketball-Weltmeisterschaft in China statt. Die Telekom hat jetzt bekannt gegeben, dass sie das Turnier live und in HD übertragen will. Bei MagentaSport sehen die Zuschauer alle 92 Spiele kostenlos. Nach der heutigen Auslosung stehen die WM-Gruppen fest. Deutschland mit Superstar Dennis Schröder trifft in der Vorrunde auf die Dominikanische Republik, Jordanien und Frankreich. "MagentaSport bietet mit der Basketball WM in China erneut ein exklusives Sport-Highlight - und das kostenlos für alle", sagt Henning Stiegenroth, Leiter Sportmarketing der Telekom.

WM findet im Spätsommer statt

Die 18. Basketball-Weltmeisterschaft vom 31. August bis 15. September 2019 wird erstmals mit 32 Auswahlmannschaften ausgetragen. Die besten acht Mannschaften des Turniers qualifizieren sich neben Gastgeber Japan direkt für den Basketballwettbewerb der Olympischen Spiele 2020.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat sich in einer starken WM-Qualifikation zum ersten Mal seit 2010 wieder für eine Endrunde qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl verpasste im letzten Qualifikationsspiel nur knapp den Gruppensieg.

DBB-Präsident Ingo Weiss sieht die WM in China beim Medienpartner in besten Händen: "MagentaSport ist für den DBB ein verlässlicher Partner - und das wird auch bei der WM in China so sein. Wir freuen uns, dass unser attraktiver Sport einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und alle Spiele der WM live und kostenlos übertragen werden."

Kosten von MagentaSport

Kunden der Telekom bekommen das MagentaSport-Gesamtpaket inklusive Sky Sport Kompakt zunächst drei Monate lang gratis und zahlen anschließend 9,95 Euro pro Monat. Die Mindestlaufzeit beträgt 12 Monate (die Kündigungsfrist beträgt zwei Monate). Alternativ können sie auch Magenta Sport ohne Sky Sport Kompakt wählen: Dieses Abo ist für Telekom-Kunden in den ersten 12 Monaten kostenlos und schlägt danach mit 4,95 Euro pro Monat zu Buche.

Nutzer ohne Telekom-Vertrag bekommen eine abgespeckte Version (ohne Sky Sport Kompakt) für 9,95 Euro pro Monat im Jahresabo oder für 16,95 Euro im monatlich kündbaren Abonnement.

