BASF und Vodafone: 5G-Campus-Netz in Schwarzheide

BASF zeigt am Standort Schwarz­heide, wie der Umbau der Lausitz in eine High-Tech-Region gelingen kann. Mit der Errich­tung eines 5G-Campus-Netzes gemeinsam mit Voda­fone will das Unter­nehmen zum digi­talen Vorreiter in der chemi­schen Produk­tion werden.

Von dpa / Alexander Kuch