Kräftige Preiserhöhung bei BASE-Tarifen

BASE hat seine Laufzeittarife im Onlineshop für Neukunden kräftig erhöht. Während der gesamten Vertragslaufzeit werden dem Kunden von Laufzeittarifen monatliche Mehrkosten in Höhe von 5 Euro in Rechnung gestellt. Die Flex-Tarife werden insbesondere bei einer längeren Vertragsnutzung teurer.

Die Telefónica-Marke BASE hat ihre Tarife im Online-Shop kräftig erhöht. Dadurch zahlen Neukunden in jedem Laufzeittarif 5 Euro mehr pro Monat. Dies ergibt eine Gesamterhöhung pro Tarif in Höhe von 120 Euro über die gesamte Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Grundsätzlich wird ein einmaliger Anschlusspreis in Höhe von 29,99 Euro verlangt. Die einzelnen Tarifänderungen im Überblick: BASE hat die Tarife für Neukunden erhöht.

Beim Tarif Base Light galt vor der Tariferhöhung ein Preis von 9,99 Euro in den ersten 12 Monaten und anschließend 14,99 Euro. Dadurch ergab sich ein effektiver Monatsbeitrag in Höhe von 12,49 Euro in den ersten 24 Monaten. Nach der Erhöhung auf 14,99 Euro in den ersten 12 Monaten und einem anschließenden monatlichen Preis von 19,99 Euro ergibt sich ein effektive monatliche Grundgebühr von 17,49 Euro in den ersten 24 Monaten. Inkludiert ist im Tarif Base Light neben einer Allnet-Flat ein Volumen für mobiles Internet in Höhe von 2 GB pro Monat mit LTE-Geschwindigkeit von bis zu 21,6 Mbit/s im Downstream (anschließend Drossel auf bis zu 64 kBit/s). Base Pur: Beim Base-Pur-Tarif galt vor der Tariferhöhung ein Preis von 14,99 Euro in den ersten 12 Monaten und anschließend 19,99 Euro. Dadurch ergab sich ein effektiver Monatsbeitrag in Höhe von 17,49 Euro in den ersten 24 Monaten. Nach der Erhöhung auf 19,99 Euro in den ersten 12 Monaten und einem anschließenden monatlichen Preis von 24,99 Euro ergibt sich eine effektive monatliche Grundgebühr von 22,49 Euro. Die Konditionen sind dabei identisch mit denen des Light-Tarifs mit Ausnahme eines erhöhten Inklusivvolumens von 3 GB pro Monat mit einer LTE-Geschwindigkeit im Downstream von bis zu 21,6 MBit/s (anschließend Drossel auf bis zu 64 kBit/s).

Beim Base-Plus-Tarif galt vor der Tariferhöhung ein Preis von 19,99 Euro pro Monat in den ersten 12 Monaten und anschließend monatlich 24,99 Euro. Dadurch ergab sich eine effektive monatliche Grundgebühr in Höhe von 22,49 Euro in den ersten 24 Monaten. Nach der Erhöhung auf 24,99 Euro in den ersten 12 Monaten und einem anschließenden monatlichen Preis von 29,99 Euro beträgt die effektive monatliche Grundgebühr 27,49 Euro. Der Plus-Tarif bietet ein Volumen für mobiles Internet per LTE in Höhe von 4 GB pro Monat (anschließend Drossel auf bis zu 64 kBit/s) und verfügt außerdem über eine SMS-Flatrate. Base Pro: Beim Tarif Base Pro galt vor der Tariferhöhung ein Preis von 24,99 Euro pro Monat in den ersten 12 Monaten und anschließend 29,99 Euro. Dadurch ergab sich eine effektive monatliche Grundgebühr in Höhe von 27,49 Euro. Nach der Erhöhung auf 29,99 Euro in den ersten 12 Monaten und einem anschließenden monatlichen Preis von 34,99 Euro beträgt die effektive monatliche Grundgebühr in den ersten 24 Monaten 32,49 Euro. Der Pro-Tarif beinhaltet bietet ein Volumen für mobiles Internet per LTE in Höhe von 5 GB (anschließend Drossel auf bis zu 64 kBit/s) und eine SMS-Flatrate. Außerdem ist eine EU Roaming Flat inkludiert.

Auch Young-Tarif teurer

Auch der Young-Tarif von BASE kommt nicht um eine Preiserhöhung herum. Dort verschlechtern sich die Konditionen ebenfalls um 5 Euro pro Monat. Betrug der monatliche Preis nach alten Konditionen noch 14,99 Euro in den ersten 12 Monaten, wurde dieser Preis nun auf 19,99 Euro in den ersten 12 Monaten angehoben. Anschließend müssen Kunden mit 24,99 Euro anstelle von 19,99 Euro rechnen. Inkludiert ist bei diesem Tarif eine Allnet-Flat sowie ein Inklusiv-Datenvolumen in Höhe von 4 GB in LTE-Geschwindigkeit (bis zu 21,6 MBit/s im Downstream). Abgeschlossen werden kann der Tarif nur von Personen unter 29 Jahren.

Erhöhung bei Flex-Tarifen nicht so extrem

Den Flex-Tarifen des Anbieters kommt zugute, dass schon vor Einführung der neuen Verträge die Online-Shop-Preise in den ersten 12 Monaten teurer waren als das Pendant mit zweijähriger Mindestvertragslaufzeit. Dennoch ergibt sich durch die neuen Tarife in den ersten zwei Jahren eine effektive Preiserhöhung von insgesamt etwa 60 Euro.

Fazit: Überteuert und nicht zeitgemäß

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass durch die Preiserhöhung der Abstand zur Konkurrenz stark zugenommen hat. So bieten viele Anbieter nicht nur günstigere, sondern häufig auch bessere Konditionen (schnellere Übertragungsgeschwindigkeit etc.).

Vor Abschluss eines Vertrages lohnt sich ein Blick in unseren Tarifrechner. In jedem Fall sollte an eine rechtzeitige Vertragskündigung (3 Monate zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit) gedacht werden, da nach Ablauf der 24 Monate die Vorteile durch vorherige günstigere Preise wegfallen.