Base ist wieder da: Das ist der neue Tarif

Telefónica bietet ab sofort wieder einen Tarif unter der Marke Base an. Wir haben uns Details zum Angebot einmal ange­sehen.

Wer in den vergan­genen Jahren die Webseite Base.de aufge­rufen hat, fand nur noch einen Hinweis, dem zufolge die frühere E-Plus-Marke Pause macht. Weiter hieß es: "Zurzeit werden keine Tarife unter der Marke Base ange­boten." Telefónica hielt sich aber immer die Möglich­keit offen, die Marke wieder­zube­leben, sofern "eine Vermark­tung stra­tegisch wieder ziel­füh­rend" sei. Das ist jetzt offenbar der Fall, denn auf der Webseite von Base gibt es erst­mals seit einigen Jahren wieder ein Mobil­funk-Angebot.

Als Base 2005 star­tete, bot die Marke zunächst nur einen Tarif für Tele­fonate zum Pauschal­preis an. Ein Angebot für die mobile Internet-Nutzung folgte Anfang 2006. Zum Neustart beschränkt sich Telefónica bei Base auf einen Daten­tarif. Das Angebot nennt sich Base Data 100 GB und bietet - wie der Name bereits sugge­riert - jeden Monat 100 GB unge­dros­seltes Daten­volumen. Der Tarif schlägt mit einer monat­lichen Grund­gebühr von 29,99 Euro zu Buche. Base ist zurück

Logo: Base, Foto/Montage: teltarif.de Ein Blick ins "Klein­gedruckte" zeigt: Ganz neu ist der Base-Daten­tarif nicht. Er wurde bereits am 13. September - ohne vorhe­rige Ankün­digung - gestartet. Der mobile Internet-Zugang ist mit bis zu 50 MBit/s im Down­stream und 5 MBit/s im Upstream möglich. Nach Verbrauch der Inklu­siv­leis­tung wird die Band­breite bis zum Ende des jewei­ligen Abrech­nungs­zeit­raums auf maximal 64­kBit/s gedros­selt.

Das sind die Einschrän­kungen des neuen Base-Tarifs

Wie es weiter heißt, ist mit dem Tarif keine Tele­fonie möglich. Auf der Base-Home­page wird das Angebot somit auch zu Nutzung mit Tablet, Note­book oder mobilem Hotspot beworben. Eine weitere Möglich­keit ist der Einsatz in einem Dual-SIM-Handy, bei dem ein zweiter Mobil­funk­anschluss für Tele­fonate zum Einsatz kommt, während die Base-Karte den Internet-Zugang herstellt. Die Nutzung der SIM-Karte ist nur in Deutsch­land möglich. Inter­national Roaming ist ausge­schlossen.

Ange­boten wird der Vertrag "mit Support von Blau", das eben­falls zu Telefónica gehört. So werden Inter­essenten, die den Tarif buchen möchten, auf eine eigens für Base einge­rich­tete Unter­seite der Home­page von Blau weiter­geleitet. Dort ist das Angebot wahl­weise mit und ohne zwei Jahren Mindest­lauf­zeit erhält­lich. Wer sich für zwei Jahre bindet, spart die ansonsten übliche Anschluss­gebühr von 39,99 Euro.

Base-Kunden surfen über EDGE im GSM-Netz und über LTE. Der Zugang zum 5G-Netz von o2 ist nicht möglich.