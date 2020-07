Deutsche entdecken in der Krise das bargeldlose Bezahlen

Corona beschleunigt Vorliebe für bargeldloses Bezahlen

Bild: BVR Elek­tro­ni­sches Bezahlen ist in der Corona-Krise einer Umfrage zufolge auch in Deutsch­land auf dem Vormarsch.

Bei einer heute veröf­fent­lichten YouGov-Befra­gung gaben 35 Prozent der Verbrau­che­rinnen und Verbrau­cher an, zum Schutz vor mögli­chen Anste­ckungen seit Beginn der Pandemie in Geschäften seltener bar zu zahlen. 31 Prozent blieben hingegen bei der Barzah­lung. Sie begli­chen ihre Einkäufe nach eigenen Angaben vor der Krise haupt­säch­lich mit Scheinen und Münzen und änderten daran in der Pandemie nichts.

In anderen Ländern wird mehr bargeldlos bezahlt

Corona beschleunigt Vorliebe für bargeldloses Bezahlen

Bild: BVR In anderen euro­päi­schen Ländern änderte sich das Zahlungs­ver­halten der Umfrage zufolge stärker. Seltener als vor dem Coro­na­virus-Ausbruch begli­chen 37 Prozent der Fran­zosen ihre Einkäufe mit Bargeld. Unter den Briten sagte das sogar die Hälfte der Bevöl­ke­rung (50 Prozent). In Däne­mark waren es zwar nur 29 Prozent und in Schweden elf Prozent. In den beiden skan­di­na­vi­schen Ländern ist Bezahlen ohne Scheine und Münzen aller­dings schon stark verbreitet.

So gaben 75 Prozent der Befragten in Schweden und 59 Prozent in Däne­mark an, sie hätten schon vor der Krise meis­tens kein Bargeld verwendet. In Deutsch­land waren es nur 24 Prozent. Vor allem Kleinst­be­träge beglei­chen viele Menschen (84 Prozent) hier­zu­lande bar. Das YouGov-Institut befragte 2049 Menschen in Deutsch­land, 1734 Briten, 1011 Fran­zosen, 1010 Dänen und 1007 Schweden.

Laut einer jüngsten Bundes­bank-Umfrage änderten zuletzt 43 Prozent der Menschen in Deutsch­land in der Coro­na­krise ihr Zahlungs­ver­halten. Anfang April waren es nur 25 Prozent. "Von denen, die etwas änderten, zahlen jetzt 68 Prozent häufiger kontaktlos mit Karte", sagte Bundes­bank-Vorstand Burk­hard Balz Anfang Mai in einem Inter­view. Ein Grund dafür sei, dass die Kredit­wirt­schaft das Limit für kontakt­lose Zahlungen mit Karte - ohne PIN - von 25 auf 50 Euro verdop­pelt hat.

Beim kontakt­losen Bezahlen müssen die Käufer Ihre Plas­tik­karten nicht in ein Lese­gerät stecken und an dem Terminal eine PIN eingeben, sondern brau­chen die Karte oder das Smart­phone nur an das Terminal halten.

Offenbar findet Curve einen Weg aus den Folgen der Wire­card-Insol­venz. Das Unter­nehmen teilte kürz­lich mit, dass deren Master­cards wieder aktiv sind.