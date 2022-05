Verifone: Update soll Kartenzahlungen wieder ermöglichen

Die Probleme mit Karten­zah­lungen in vielen deut­schen Super­märkten und Geschäften, die einen Karten­leser H5000 von Verifone verwenden, könnten sich noch Tage hinziehen. Zwar gebe es inzwi­schen ein Update für das betrof­fene Zahlungs­gerät des US-Herstel­lers, teilte der Frank­furter Dienst­leister Payone am Samstag mit.

Die Version sei aber nicht stabil genug, um sie flächen­deckend einzu­setzen. Payone bittet drin­gend, an den Geräten keinen Neustart vorzu­nehmen und diese auch unver­ändert sowohl am Strom wie am Netz­werk ange­schlossen zu lassen.

Problem seit Dienstag

Kartenzahlung nicht oder nur eingeschränkt möglich

Foto: Picture Alliance/dpa Seit vergan­genen Dienstag können viele Tausende Kunden bei deut­schen Einzel­händ­lern nicht mehr mit Giro- oder Kredit­karte zahlen. Betroffen sind unter anderem Filialen von Aldi Nord, Edeka oder der Edeka-Tochter Netto. Hinter­grund ist eine Störung im weit verbrei­teten Verifone-Gerät H5000. Es wird unter anderem von Payone und dem Konkur­renten Concardis einge­setzt.

Diese Dienst­leister stellen die Geräte bereit und wickeln die Zahlungen ab. Die Termi­nals selbst und die Soft­ware dafür kommen von Verifone.

Manu­eller Eingriff vor Ort notwendig

Zur Wieder­inbe­trieb­nahme der Geräte sei ein manu­eller Eingriff vor Ort entweder durch den Einzel­händler oder durch einen Tech­niker nötig, teilte Payone mit und berief sich dabei auf Verifone. Man habe bereits alle verfüg­baren Ressourcen für das Update zusam­men­gezogen.

"Dennoch gehen wir davon aus, dass dieser Vorgang nicht ad hoc in der Fläche ausge­führt werden kann, sondern vermut­lich einige Tage in Anspruch nehmen wird", erklärte eine Payone-Spre­cherin. Unab­hängig davon würden Alter­nativen erar­beitet, damit Karten schnellst­mög­lich wieder akzep­tiert werden könnten.

Verifon nimmt Stel­lung

Verifone nahm auf seiner Webseite Stel­lung. Man werde mit Kunden und Part­nern an der Lösung zu arbeiten. Diese stehe seit Freitag zur Verfü­gung. Insbe­son­dere legt Verifone Wert auf die Fest­stel­lung, "dass das Problem nicht mit dem Ablauf eines Zerti­fikats oder einer Sicher­heits­lücke zusam­men­hängt und keine Sicher­heits­bedro­hung darstellt". Viel­mehr handele es sich um eine Soft­ware-Fehl­funk­tion.

Kein abge­lau­fenes Zerti­fikat

Das ist der Übeltäter: Das oft in Deutschland eingesetzte Verifone H5000 wird längst nicht mehr neu ausgeliefert. Es hat ein Software-Problem

Foto: Picture Alliance/dpa Zuvor hatte es die Vermu­tung gegeben, dass die Probleme auf ein abge­lau­fenes Zerti­fikat zurück­gehen könnten, das die Iden­tität eines Rech­ners oder eines anderen elek­tro­nischen Geräts bestä­tigt. Die Störung der weit verbrei­teten Karten­leser von Verifone sorgt seit Tagen für Ärger im Einzel­handel. Viele Kunden können ihre Einkäufe nur mit Bargeld bezahlen. Funk­tio­niert die Giro­karte (früher "EC-Karte" genannt) nicht, ist auch das Abheben von Bargeld an der Super­markt­kasse nicht mehr möglich.

Bargeldlos im Trend

Bargeld­lose Zahlungen haben in Deutsch­land durch die Pandemie einen Schub bekommen. Der Umsatz­anteil der Karten­zah­lungen im statio­nären Handel stieg von 50,5 Prozent 2019 auf 58,8 Prozent im vergan­genen Jahr, wie eine Anfang Mai veröf­fent­lichte Unter­suchung des Kölner Handels­for­schungs­insti­tutes EHI ergab.

Auch kontakt­lose Zahlungen, bei denen Karten, Smart­wat­ches oder Smart­phones vor das Terminal gehalten werden, sind durch die Pandemie zum Alltag geworden. Bei klei­neren Beträgen ist oft auch keine Eingabe der Geheim­zahl erfor­der­lich, sodass Kunden das Zahlungs­ter­minal nicht berühren müssen. Diesen Hygie­nefaktor schätzen viele Kunden.

Karten­zah­lungen mit Lese-Geräten anderer Hersteller sind weiter problemlos möglich. So hat der Hersteller Sumup verschie­dene Modelle im Einsatz, die sich speziell an Kleinst­händler mit noch wenig Karten­umsatz bis hin zu Restau­rants oder Läden richten. Sumup meldete sich in sozialen Medien, dass man kurz­fristig Geräte an betrof­fene Händler ausge­geben habe und gerne bei Problemen helfen wolle.

Alle Geräte einzeln anfassen

Da alle Geräte von Verifone einzel ange­fasst oder getauscht werden müssen, könnte sich das Problem noch etwas hinziehen. Super­markt­ketten wie beispiels­weise die REWE-Gruppe (REWE, Penny, Toom) verwenden andere Lese-Geräte und sind daher nicht betroffen.

Beson­ders im Grenz­bereich zu Nach­bar­län­dern wie Polen oder der Schweiz ist Karten­zah­lung sehr beliebt. Wo das nicht geht, nehmen deut­sche Geschäfte nur Euro-Währung. In Polen beispiels­weise kann man mit Zloty oder Euro problemlos bezahlen.

In einer weiteren Meldung geht es um Second­hand-Boom: Infla­tion macht Gebrauchtes attraktiv.