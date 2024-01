Preiserhöhung: Alternativen zur Barclays Visa

Die Hanseatic Bank GenialCard und die UnitPlus Mastercard sind Alternativen zu Barclays

Foto: Björn König Die kosten­freie Visa-Kredit­karte von Barclays fand sich bislang in vielen Porte­mon­naies. Nicht über­raschend, denn die Karte zeich­nete sich durch beson­ders attrak­tive Kondi­tionen aus. So fiel keine monat­liche Grund­gebühr an, und Abhe­bungen am Geld­auto­maten waren ab 50 Euro welt­weit kostenlos. Zudem berech­nete Barclays auch keine Gebühr für den Fremd­wäh­rungs­ein­satz.

Doch damit ist nun Schluss: Neukunden werden zur Kasse gebeten, wenn sie die monat­liche Kredit­kar­ten­rech­nung in Voll­zah­lung beglei­chen wollen, außerdem fallen nun für Bargeld­ver­fügungen am Geld­auto­maten Soll­zinsen an. Grund genug, sich mögliche Alter­nativen anzu­schauen. Diese Karten sind aus unserer Perspek­tive im Hinblick auf ihre Kondi­tionen beson­ders inter­essant.

Hanseatic Bank GenialCard

Die Hanseatic Bank GenialCard und die UnitPlus Mastercard sind Alternativen zu Barclays

Foto: Björn König Die GenialCard der Hanseatic Bank ist im Hinblick auf ihre Kondi­tionen mit der Barclays Visa vor Kondi­tions­ände­rung zu verglei­chen. Die Karte kommt ohne Monats­gebühr, Bargeld­ver­fügungen ohne Mindest­limit sind kosten­frei. Zudem fallen auch für den Fremd­wäh­rungs­ein­satz im Ausland keine zusätz­lichen Gebühren an. Rech­nungen können in Teil- oder Voll­zah­lung begli­chen werden.

Aller­dings zeigt sich die Bank bei der Vergabe eines Kredit­rah­mens eher zurück­hal­tend. So beklagen viele Kunden in Foren unter anderem, dass die Bank zunächst nur einen kleinen Kredit­rahmen von 500 Euro einräumt und dieser auch nur zöger­lich erhöht wird. Wer möglichst schnell größere Anschaf­fungen plant, sollte sich even­tuell nach einer anderen Karte umschauen.

Bank Norwe­gian Visa

Eine weitere inter­essante Kredit­karte kommt von der Bank Norwe­gian. Auch diese kommt ohne monat­liche Grund­gebühr, dazu gibt es kosten­lose welt­weite Bargeld­ver­fügungen und für bargeld­lose Trans­aktionen fällt kein Auslands­ein­satz­ent­gelt an. Das zins­freie Zahlungs­ziel liegt bei 45 Tagen. Als Bonus ist hier außerdem eine Reise- bzw. Reise­rück­tritts­ver­siche­rung enthalten.

Optional lässt sich eine Rest­schuld­ver­siche­rung für Kredit- und Kredit­karte buchen. Diese Versi­che­rungen sind aller­dings aus unserer Sicht eher unnötig. Um außerdem hohe Zins­kosten für Teil­zah­lungen zu vermeiden, bietet es sich grund­sätz­lich an, Kredit­karten direkt auf Voll­zah­lung, also Rück­zah­lung von 100 Prozent des Kredit­betrages umzu­stellen.

UnitPlus Debit­karte

Eine dritte inter­essante Alter­native zur Barclays Visa ist die Debit-Master­card von UnitPlus. Sie bietet zwar keinen Kredit­rahmen, bringt dafür aber einige attrak­tive Vorteile mit. Wie die zuvor genannten Karten ist auch UnitPlus nicht an die Eröff­nung eines spezi­ellen Giro­kontos gekop­pelt, man kann die Karte also mit der bereits vorhan­denen Bank­ver­bin­dung nutzen.

Die Master­card ist an ein hoch­ver­zinstes Spar­konto gekop­pelt, auf das derzeit 3,98 Prozent Zinsen gezahlt werden. Zudem gibt es bei Einkäufen noch 0,1 Prozent Cash­back. Vorteil auch hier: Es werden keine zusätz­lichen Fremd­wäh­rungs­gebühren bei Einkäufen im Ausland berechnet. Barver­fügungen am Geld­auto­maten sind zwar nicht voll­ständig kostenlos, mit zwei Euro je Verfü­gung aber im Vergleich zu den von Haus-/Fili­albanken ausge­gebenen Kredit­karten relativ günstig.

Bunq: Die neue Prepaid-Master­card im Test