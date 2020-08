Bahnsteig: Warten auf die Bahn - und aufs WLAN

Hamburg ist beim WLAN an Bahnhöfen führend

Bild: dpa An den meisten Bahn­höfen müssen Fahr­gäste noch ohne WLAN auskommen. Bundes­weit gibt es für die Kunden an nur etwas mehr als jeder zehnten Station (zwölf Prozent) der etwa 5400 Bahn­höfe und Halte­punkte einen kosten­freien draht­losen Inter­net­zu­gang, wie der Verein Allianz pro Schiene mitteilte.

Dabei gibt es große Unter­schiede, wie ein Länder­ver­gleich ergab, der der Deut­schen Presse-Agentur vorliegt: Hamburg liegt demnach mit WLAN an nahezu allen Bahn­höfen (gut 96 Prozent) vorn, in Hessen und Schleswig-Holstein sind etwa drei Viertel versorgt. Alle anderen Länder liegen unter dem Bundes­durch­schnitt. Beim Schluss­licht Bran­den­burg gibt es nur an einem von hundert Halte­punkten kosten­loses WLAN. Hamburg ist beim WLAN an Bahnhöfen führend

WLAN sollte Selbst­ver­ständ­lich­keit sein

"Die flächen­de­ckende Ausstat­tung mit kosten­losem WLAN sollte heut­zu­tage eigent­lich eine Selbst­ver­ständ­lich­keit sein", sagte Dirk Flege, der Geschäfts­führer des Schie­nen­lobby-Verbands. Es müsse schnell etwas passieren, damit Fahr­gäste an allen Halte­punkten kosten­frei und zuver­lässig ins Internet kommen. Dafür solle es ein Bund-Länder-Programm geben.

Die Auswer­tung beruht auf Antworten der Bundes­re­gie­rung auf eine Anfrage der FDP-Frak­tion. Demnach will die Bahn das WLAN-Angebot erwei­tern.

