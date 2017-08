Deutsche Bahn: Wagenreihung beim ICE jetzt schon online zu sehen

Die Deutsche Bahn zeigt die aktuelle Wagenreihung von ICE-Zügen am Start-, Umstiegs- und Zielbahnhof jetzt auch in der Verbindungsauskunft auf bahn.de an. Bislang war dieses Feature nur in der App der Deutschen Bahn, dem DB Navigator, verfügbar. Hier können Bahnfahrer seit Ende 2016 schon nachschauen, wo der von ihnen gebuchte Wagen am Bahnsteig hält.

Die App und bahn.de zeigen jetzt auch ausgewählte Service- und Ausstattungsmerkmale der ICE-Züge an. Reisende erkennen im Wagenreihungsplan Rollstuhlplätze und rollstuhlgängige Toiletten. Weitere Merkmale wie Ruhebereiche oder Kinderabteile werden künftig ergänzt.

Grafische Sitzplatzauswahl für Intercity- und Eurocity-Züge verfügbar

Wagenreihung des ICE jetzt auch online zu sehen Auch den Wunschplatz im Intercity oder Eurocity zu reservieren, ist jetzt einfacher: Während der Buchung auf bahn.de und im DB Navigator erhalten Reisende im grafischen Wagenplan Sitzplatzvorschläge, die ihren Reservierungswünschen entsprechen. Falls keine entsprechenden Plätze verfügbar sind, sehen sie Alternativen. Außerdem wird in dem Plan auch die Fahrtrichtung angezeigt. Bisher war die grafische Sitzplatzwahl nur für ICE-Züge verfügbar. Bei der Fahrtrichtung gilt es zu beachten, dass diese immer für den Abfahrtsbahnhof angezeigt wird. "Macht der Zug Kopf" wie es im Bahn-Jargon heißt, als fährt er in die gleiche Richtung aus einem Bahnhof heraus wie er hineingefahren ist, ändert sich natürlich die Fahrtrichtung.

Die Bahn hat auch noch weitere Verbesserungen vorgestellt: Kürzere Texte und eine verbesserte Seitenstruktur würden die Buchungsseiten auf bahn.de übersichtlicher machen, teilte der Konzern mit. Eine neue Fortschrittsanzeige führe Schritt für Schritt von der Reiseauskunft zum Ticketkauf. Preise und Inklusivleistungen seien jederzeit klar gekennzeichnet. Und wer per Tablet bucht, der könne sich dank der touchoptimierten Darstellung noch intuitiver durch den Buchungsprozess klicken.