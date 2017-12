Kostenloses WLAN jetzt auch in vielen Regionalzügen

In zahlreichen Regionalzüge der Deutschen Bahn in Niedersachsen und Bremen gibt es jetzt kostenloses WLAN. Weil die Ausrüstung der Waggons teuer und technisch aufwendig ist, wird es noch eine Weile dauern, bis man in allen Zügen ins Netz kann.

Gratis-WLAN kommt in weitere Regionalzüge Kostenloses WLAN bietet die Deutsche Bahn ab dem Fahrplanwechsel in vielen ihrer Regionalzüge in Niedersachsen und Bremen an. Einen Internetzugang gibt es zunächst in den Regionalexpress-Zügen zwischen Hannover, Bremen und Norddeich sowie von Bremerhaven über Bremen nach Osnabrück und Hannover sowie in den Regionalbahnen Braunschweig-Salzgitter, teilte die Bahn mit. Weitere Strecken der DB Regio im Harzvorland werden schrittweise mit WLAN ausgestattet.

Seit zwei Jahren gibt es bereits kostenloses WLAN in den Zügen der Westfalenbahn von Braunschweig nach Rheine und Bielefeld, von Emden Richtung Münster sowie in den Regionalzügen von Wolfsburg nach Hannover und Hildesheim. Im Fernverkehr verfügen die ICE-Züge und die neuen Doppelstock-IC-Züge bereits über WLAN.

Metronom-Züge ab Ende 2018, S-Bahn Hannover erst ab 2021

Die Metronom-Züge, die Nieder­sachsen, Bremen und Hamburg an­steuern, sollen ab Ende 2018 zusammen mit der Grund­über­holung der Waggons mit der Technik für einen kosten­losen Inter­net­zu­gang aus­ge­rüstet werden, teilte die Landes­nah­ver­kehrs­ge­sell­schaft (LNVG) mit. Die S-Bahn Hannover wird erst ab 2021 mit WLAN ausgerüstet.

Für die Ausrüstung der Züge der Deutschen Bahn übernimmt die LNVG mit 1,5 Millionen Euro den Löwen­an­teil der Kosten, mitbeteiligt sind neben der Bahn auch das Land Bremen, die Region Hannover und der Regionalverband Großraum Braunschweig.

Für die Empfangstechnik mussten auf dem Dach der Züge zunächst zwei spezielle Antennen installiert werden. Außerdem verlegten Elektriker im Inneren ein aufwendiges Kabelsystem. Dafür wurden Teile der Innenverkleidung entfernt und nach der Montage der elektronischen Bauteile wieder angebracht. 108 Doppelstockwagen wurden allein für die Regionalexpress-Züge mit der WLAN-Technik ausgerüstet.

Die WLAN-Technik der Bahn nutzt parallel die Mobilfunknetze unterschiedlicher Anbieter sowie die zwei Netzwerktechniken (3G und 4G), um die bestmögliche Verfügbarkeit und Bandbreite bereitzustellen. Welche Bandbreite im Zug tatsächlich genutzt werden kann, ist abhängig von der Leistungsfähigkeit der Mobilfunknetze entlang der Strecken. Derzeit stehen jedem Nutzer pro Tag bis zu 100 MB Datenvolumen pro Endgerät zur Verfügung. Im Zug informieren Plakate und Flyer die Fahrgäste darüber, wie die Anmeldung am Router funktioniert.