Digitale Stellwerke: 350 Kilometer Bahn-Teststrecke

Die Deut­sche Bahn will mit mehr digi­taler Technik klima­freund­licher und lärm­scho­nender werden und den Zugver­kehr besser steuern - das soll in Ostdeutsch­land erprobt werden. Bundes­ver­kehrs­minister Andreas Scheuer (CSU) und der Chef der DB Netz AG, Frank Senn­henn, eröff­neten heute in Cottbus ein soge­nanntes offenes digi­tales Test­feld.

Dafür soll länger­fristig ein Stre­cken­netz in Sachsen-Anhalt, Bran­den­burg und Sachsen zwischen Halle (Saale), Cottbus und Niesky nahe Görlitz von 350 Kilo­metern Länge im "Live­betrieb" genutzt werden. Das Test­feld ist nach Angaben des Bundes­ver­kehrs­minis­teriums das erste seiner Art in Europa - es ist auch offen für andere Anbieter wie Start-ups.

Nächstes Projekt: Digi­tale auto­mati­sche Kupp­lung

"Dieses Projekt ist echt einzig­artig in Europa", sagte Scheuer. Er nannte digi­tale Stell­werke als ein Beispiel für geplante Inno­vationen. Bis 2025 solle in der Region Stutt­gart der erste digi­tale Bahn­knoten mit Fern-, Regional- und S-Bahnen entstehen. Er vertei­digte das umstrit­tene Bahn­pro­jekt Stutt­gart 21. Die verbes­serte Infra­struktur sei für den digi­talen Bahn­knoten notwendig. "Die digi­tale auto­mati­sche Kupp­lung ist das nächste große Projekt, da brau­chen wir Europa dazu", sagte Scheuer.

DB-Netz-Chef Senn­henn brachte als ein Beispiel für mehr Digi­tali­sie­rung die Planung des Zugbe­triebs bei Störungen. Mit digi­taler Technik könne etwa bei Verzö­gerungen durch eine Baustelle für einen Zug deutsch­land­weit ein neuer Fahr­plan errechnet und aufge­spielt werden, sagte Senn­henn. Der Fahr­zeug­führer könne sofort erkennen, wo er fahren müsse. Wenn er auf ein rotes Signal treffe, könne er schon vorher lang­samer fahren, den Zug ausrollen lassen und damit Energie sparen. Mehr Digi­tali­sie­rung für Schienen und Stell­werke habe prak­tisch eine Bedeu­tung wie die Apps für ein Handy. Auch auto­nomes Fahren soll auf den Stre­cken erprobt werden.

Nach Ansicht von Bran­den­burgs Infra­struk­tur­minister Guido Beer­mann (CDU) eignet sich die Lausitz beson­ders als Modell­region für den Einsatz inno­vativer Schie­nen­technik. "Es gibt keinen besseren Standort, den man finden konnte als Cottbus", sagte Beer­mann. Die Lausitz in Bran­den­burg und Sachsen ist vom Braun­koh­leaus­stieg stark betroffen. Deshalb fließen dorthin auch verstärkt Bundes­mittel - wie etwa für den Ausbau des Instand­hal­tungs­werks der Bahn in Cottbus. Digi­tale Test­felder gibt es schon anderswo - etwa eine 5G-Test­strecke im Erzge­birge in Sachsen, aber nicht für fremde Anbieter.

Kompletter Glas­faser­ausbau bis 2027 geplant

Für das neue offene Test­feld ist nach Angaben des Minis­teriums der Einsatz von 4,5 Millionen Euro für Ausstat­tung und Test­fahr­zeuge für den Bundes­haus­halt 2022 einge­plant. Bis 2027 will die Bahn das gesamte Stre­cken­netz in Deutsch­land zudem mit Glas­faser ausbauen. "Mit mir als Minister wird es an den Themen bei der Digi­tali­sie­rung des Bahn­ver­kehrs nicht am Geld schei­tern", sagte Scheuer. Er will als Minister trotz Kritik wegen der geschei­terten Pkw-Maut auch in einer künf­tigen Regie­rung weiter­machen, wie er vor einigen Tagen ange­kün­digt hatte.

Der Digi­tal­minister musste aber auch Kritik loswerden. Scheuer war auf der Hinfahrt nach Cottbus nach eigenen Worten nicht mit dem Mobil­funk­netz zufrieden. Wegen Bauar­beiten auf der direkten Strecke von Berlin war er über Frank­furt (Oder) nach Cottbus gefahren. "Es war grau­enhaft", sagte er über die Netz­abde­ckung. Er habe sich zwar über WLAN einwählen können, der Anspruch müsse aber sein, überall Glas­faser und Mobil­funk­netz zu haben. "Es war eine schöne Fahrt, aber es war keine Fahrt im 21. Jahr­hun­dert."

