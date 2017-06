Bahn testet Verbesserungen: Vor dem Einsteigen freie Plätze finden

Die Bahn arbeitet weiter an Verbesserungen für den Kunden und unterhält deshalb derzeit ein entsprechendes Pilotprojekt in Berlin und Brandenburg.

So sieht die Auslastungsanzeige der Bahn aus WLAN, Auslastungs­anzeigen, Nachrichten: Die Bahn testet Verbesserungen für Kunden im Regional­verkehr in Berlin und Brandenburg. Bis Oktober läuft das Pilot­projekt auf den Nord-Süd-Linien RE3 (Stralsund-Berlin-Esterwerda) und RE5 (Rostock/Stralsund - Berlin - Wünsdorf/Waldstadt), wie die Bahn mitteilte.

Auf Monitoren am Zug und auf dem Handy sollen Fahr­gäste erkennen, ob es in den Doppel­stock­wagen noch freie Sitz­plätze oder Fahrrad­stell­plätze gibt. Der draht­lose Internet­zugang gewährt Kunden pro Fahrt ein Daten­volumen von 50 Mega­byte. Zudem gibt es an Bord Zugriff auf Nachrichten und die Media­thek des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB). Neue Monitore geben Echtzeit-Informationen über die Fahrt und Anschluss­züge.

Gratis WLAN verbreitet sich

Ob die Neuerungen dauer­haft und in allen Zügen kommen, hängt davon ab, ob die Länder sie über den Verkehrs­verbund Berlin-Brandenburg bestellen. Beim WLAN gehört die Region nicht zu den ersten. Pilot­projekte und auch dauer­hafte Angebote gibt es schon auf ersten Strecken in anderen Bundes­ländern.

Auch an den Berliner Flughäfen gibt es seit heute ein kostenloses WLAN-Netz. Passagiere in Tegel und Schöne­feld erreichen es über den Zugangs­punkt "_Free Airport WiFi", wie das Unter­nehmen mitteilte.

Gratis WLAN-Zugänge für Reisende werden immer öfter angeboten. Auch die Bahn bietet inzwischen mehr Internet­zugänge für ihre Kunden. Gänzlich überzeugen kann das Gratis-WLAN der deutschen Bahn aber noch nicht.