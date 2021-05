Bafin: N26 muss mehr gegen Kriminalität tun

N26 muss mehr gegen Geldwäsche tun

picture alliance/Wolfgang Kumm/dpa Die Finanz­auf­sicht Bafin dringt bei der Smart­phone-Bank N26 auf ein schär­feres Vorgehen gegen Geld­wäsche. Die Bundes­anstalt für Finanz­dienst­auf­sicht (Bafin) forderte die N26 Bank GmbH nach Angaben vom Mitt­woch auf, zur Präven­tion von Geld­wäsche und Terro­ris­mus­finan­zie­rung "ange­mes­sene interne Siche­rungs­maß­nahmen zu ergreifen". Zur Über­wachung werde ein Sonder­beauf­tragter bestellt, teilte die Bafin weiter mit.

Konkret werde ange­ordnet, dass die N26 Bank Defi­zite sowohl im EDV-Moni­toring als auch bei der Iden­tifi­zie­rung und Veri­fizie­rung von Kunden zu besei­tigen habe. Des Weiteren müsse die Bank "eine ange­mes­sene perso­nelle und tech­nisch-orga­nisa­tori­sche Ausstat­tung zur Einhal­tung ihrer geld­wäsche­recht­lichen Verpflich­tungen" sicher­stellen.

Bessere Präven­tions­maß­nahmen gegen Geld­wäsche

picture alliance/Wolfgang Kumm/dpa Nach Angaben von N26 fordert die Bafin zusätz­liche Maßnahmen im Kampf gegen digi­tale Finanz­kri­mina­lität. In den vergan­genen Jahren habe N26 den Ausbau von Präven­tions­maß­nahmen gegen Geld­wäsche bereits stark voran­getrieben, so das Berliner Institut, das sich auf die Konto­füh­rung per Smart­phone spezia­lisiert hat. Dennoch werde aner­kannt, "dass noch mehr in diesem Bereich getan werden muss". N26 verpflichte sich, alle Anord­nungs­punkte der Bafin umzu­setzen. Für Kunden von N26 habe dies keine Auswir­kungen. Die Anord­nung stehe in keinem Bezug zur Sicher­heit der Kunden­konten oder ihrer Einlagen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben krimi­nelle Akti­vitäten im Zusam­men­hang mit Online-Handel nach Darstel­lung von N26 welt­weit stark zuge­nommen. Dabei mani­pulierten Betrüger Dritte dahin­gehend, neue Konten zu eröffnen, um diese für betrü­geri­sche Zwecke zu verwenden. Die Anfor­derungen an Banken im Kampf gegen Krimi­nalität seien gestiegen. Die Forde­rungen der Bafin zielen laut N26 unter anderem darauf ab, diese Öffnung von Konten zu verhin­dern und ille­gale Trans­aktionen rasch zu iden­tifi­zieren und zu blockieren.

