Anfang des Jahres kündigte Telefónica Preis­erhö­hungen an, die das Unter­nehmen im Laufe der vergan­genen Monate in zahl­rei­chen Tarifen von Eigen- und Part­ner­marken umge­setzt hat. Gleich­zeitig verbes­serten sich teil­weise die Inklu­siv­leis­tungen - etwa durch größere Daten-Kontin­gente oder einer höheren Internet-Geschwin­dig­keit nach Verbrauch des zum Tarif gehö­renden Daten­volu­mens. Ay Yildiz verbessert Tarife

Foto: Telefónica Nachdem Telekom und Voda­fone zwar eben­falls in den vergan­genen Monaten neue Mobil­funk­tarife einge­führt haben, bei denen - anders als im Fest­netz - (fast) keine Preis­erhö­hungen durch­geführt wurden, gibt es jetzt auch wieder erste Tarif­ände­rungen im o2-Netz, bei denen nicht an der Preis­schraube gedreht wird. So hat Telefónica für Ay Yildiz Neue­rungen ange­kün­digt, die ab 6. November für Neu- und Bestands­kunden umge­setzt werden.

Smart+: Bis zu 54 GB in vier Wochen

In allen Smart+-Optionen erhöht sich die im jewei­ligen Abrech­nungs­zeit­raum verfüg­bare Daten­menge. Alle anderen Tarif­bestand­teile bleiben unver­ändert. Das heißt, im Smart XS+ für 9,99 Euro in vier Wochen stehen künftig 6 GB anstelle der bisher übli­chen 4 GB Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum zur Verfü­gung. Im Smart S+ für 12,49 Euro steigt die Daten­menge von 6 GB auf 9 GB. Das ändert sich in den Smart+-Optionen

Grafik: Telefónica Kunden, die sich für den Smart M+ entscheiden, bekommen für 17,49 Euro in vier Wochen jeweils 18 GB unge­dros­seltes Daten­volumen. Bisher waren es 12 GB. Im Smart L+ für 22,49 Euro erhöht sich die Inklu­siv­leis­tung von 20 GB auf 24 GB, im Smart XL+ für 27,49 Euro von 25 GB auf 36 GB und im Smart Max+ für 39,99 Euro von 40 GB auf 54 GB.

Mehr High­speed-Volumen in den Internet-Flats

Ay Yildiz verbes­sert zum 6. November auch die Inklu­siv­leis­tungen in den Internet-Flat­rates des Prepaid-Disco­unters, der sich an die deutsch-türki­sche Commu­nity richtet. So sind bei der Internet-Flat M+ für 12,49 Euro in vier Wochen künftig 11 GB anstelle der bishe­rigen 8 GB High­speed-Volumen je Abrech­nungs­zeit­raum inklu­sive. Bei der Internet-Flat L+ für 22,49 Euro steigt das Kontin­gent von 22 GB auf 30 GB, bei der Internet-Flat XL+ für 32,49 Euro von 36 GB auf 60 GB. Die Internet-Flat S+ (2,5 GB für 4,99 Euro) bleibt unver­ändert. Internet-Flats mit mehr Datenvolumen

