Prepaid-Aktion: Ay Yildiz verschenkt Datenvolumen

Die Mobil­funk­marke Ay Yildiz startet ab dem 1. Oktober eine Aktion, die für Neu- und Bestands­kunden mehr Daten­volumen in verschie­denen Tarifen zur Verfü­gung stellt. Die Aktion läuft bis zum Ende des Jahres (31. Dezember). Das zusätz­liche Daten­volumen kann nur in der Ay-Yildiz-App (Android und iOS) akti­viert werden.

Je nach Tarif gibt es dann bis zu 10 GB Daten­volumen auf das regu­läre Kontin­gent oben­drauf. Ay Yildiz erklärt, dass das zusätz­liche Daten­volumen "bei jeder Buchung oder Verlän­gerung" gewährt wird. Bei uns lesen Sie, für welche Tarife die Aktion gilt.

Ay Yildiz: Akti­ons­details

Mehr Datenvolumen in den Smart-Tarifen

Bild: Ay Yildiz In der Über­sicht sehen die Smart-Tarife von Ay Yildiz im Telefónica-Netz und mit wie viel Daten­volumen die Optionen im Rahmen der Aktion bedacht werden. So wird beispiels­weise im Tarif Smart S das Daten­volumen um 1 GB auf 4 GB aufge­stockt. Die Höhe des zusätz­lichen Daten­volu­mens vari­iert je nach Tarif. So gibt es im Smart L 5 GB mehr, sprich 14 GB statt 9 GB. Bis zu 10 GB sind im Tarif Smart Max möglich: 35 GB statt 25 GB.

Die Optionen haben eine Lauf­zeit von 28 Tagen. Nach Ablauf des Nutzungs­zeit­raums können die Optionen erneut mit dem zusätz­lichen Daten­volumen bis zum 31. Dezember 2021 über die App gebucht werden.

Mehr Daten auch bei Internet-Flats

Mehr Daten­volumen gibt es bis Ende des Jahres auch in den Internet Flats der Mobil­funk­marke. Auch hier steigt die Höhe des zusätz­lichen Daten­volu­mens je nach Tarif. So gibt es beispiels­weise im Tarif Internet Flat S 1 GB oben­drauf, womit im Rahmen der Aktion 2,5 GB Daten­volumen zur Verfü­gung stehen. Im Tarif Internet Flat XL wird das Kontin­gent um 5 GB auf 16 GB aufge­stockt, 10 GB sind es bei der Internet Flat Max, womit 40 GB statt 30 GB genutzt werden können. Mehr Datenvolumen bei Internet Flats

Bild: Ay Yildiz Neben der Aufsto­ckung der Smart- und Internet-Flat-Tarife wird auch das 3-Monats-Paket mit mehr Daten­volumen ausge­stattet. Regulär werden für einen Zeit­raum von 90 Tagen 10 GB Daten­volumen zum Preis von 24,99 Euro gewährt. Bei der Buchung im Akti­ons­zeit­raum wird das Kontin­gent auf 15 GB zum Verbrauch für einen Zeit­raum von 90 Tagen in die Höhe geschraubt.

Auch die Mobil­funk­marke Freenet Flex stockt seine Tarife auf. Ab sofort ist in allen Tarifen WLAN Call inklu­sive. Details lesen Sie in einer weiteren News.