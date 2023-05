Ay Yildiz: Bis zu sechsfaches Roaming-Datenvolumen

Die Telefónica-Discount­marke Ay Yildiz hat ihre alljähr­liche Sommer­aktion gestartet. Damit haben Kunden im Türkei-Urlaub und auf den Durch­rei­selän­dern mehr Daten­volumen zur Verfü­gung als norma­ler­weise üblich. Verbes­serte Kondi­tionen gelten darüber hinaus für die Tele­fonie im Ausland. Die Aktion läuft noch bis zum 31. Oktober.

Ange­bote für Prepaid­kunden

Mit der Option Türkei Internet M bekommen Prepaid­kunden von Ay Yildiz für 9,99 Euro im Rahmen der Aktion 5 GB unge­dros­seltes Daten­volumen. Norma­ler­weise ist nur 1 GB High­speed-Surf­volumen im Preis enthalten. Bei der Option Türkei Internet L stockt Ay Yildiz das Kontin­gent von 2 GB auf 10 GB auf. Am Preis von 14,99 Euro ändert sich nichts. Ay Yildiz startet Aktion

Foto: Telefónica Kunden, die sich für die Option Türkei Internet XL entscheiden, müssen tiefer als bisher in die Tasche greifen. Die Option schlägt jetzt mit 29,99 Euro anstelle der bishe­rigen 24,99 Euro zu Buche. Dafür stockt der Mobil­funk-Discounter die Inklu­siv­leis­tung von den bishe­rigen 4 GB auf 25 GB auf.

Die Türkei Roaming Option kostet 5 Euro und beinhaltet 60 Gesprächs­minuten für Anrufe aus der Türkei in alle deut­schen und türki­schen Netze. Für die Internet-Optionen erwei­tert Ay Yildiz den Gültig­keits­bereich. Neben der Türkei können die Inklu­siv­leis­tungen auch in allen EU-Ländern, in Serbien und Nord­maze­donien genutzt werden.

Das sind die Aktions-Optionen für Vertrags­kunden

Vertrags­kunden bietet Ay Yildiz die Türkei Internet L Option für 14,99 Euro mit 10 GB anstelle der sonst übli­chen 2 GB an. Neu ist die Option Türkei Internet XL. Diese ist für 29,99 Euro verfügbar und die Kunden bekommen 25 GB Daten­volumen. Zudem ist die Buchung erst­mals über die Ay-Yildiz-App möglich. Bislang war das nur webba­siert und per SMS möglich.

Wie für Prepaid­kunden gilt die Erwei­terung des Gültig­keits­bereichs neben der Türkei auf alle EU-Staaten sowie Serbien und Nord­maze­donien. Wie die Telefónica-Pres­sestelle weiter mitteilte, sind einge­hende Gespräche in der Türkei für alle Vertrags- und Prepaid­kunden von Ay Yildiz im Akti­ons­zeit­raum auto­matisch kostenlos. Norma­ler­weise werden 9 Cent pro Minute berechnet.

Weiter­gehende Tipps und Hinweise zur Mobil­funk-Nutzung in der Türkei finden Sie auch in unserem Roaming-Ratgeber.