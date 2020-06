Ay Yildiz: Bis zu 3 GB mehr Prepaid-Datenvolumen

Der Mobil­funk­an­bieter Ay Yildiz hat eine Aktion laufen, die sowohl Neu- als auch Bestands­kunden mehr Prepaid-Daten­vo­lumen bietet. Je nach Tarif kommen Kunden in den Genuss von bis zu 3 GB mehr Daten­vo­lumen zu erhalten.

Die Aktion der deutsch-türki­schen Mobil­funk­marke ist noch bis zum 31. August gültig. Das zusätz­liche Daten­vo­lumen wird bei jeder Tarif-Buchung oder Verlän­ge­rung der Prepaid-Optionen gewährt.

Die Prepaid-Option läuft bereits seit Ende März und wird um die Optionen "Smart XXL" und "Internet Flat XXL" erwei­tert. Alle Tarif-Optionen haben eine Lauf­zeit von 28 Tagen und bieten Zugangs­mög­lich­keit zum Netz von o2 mit einer Down­load-Geschwin­dig­keit von bis zu 21,6 MBit/s.

Ay Yildiz: Die Daten­auf­sto­ckung im Detail

Prepaid-Option

Bild: Ay Yildiz In den Prepaid-Tarifen Smart S und Smart M erhalten Kunden nun jeweils 1 GB Daten­vo­lumen mehr. So stehen im Tarif S statt der regu­lären 2 GB nun 3 GB Daten­vo­lumen zum Preis 9,99 Euro zur Verfü­gung, im Tarif M sind es 5 GB Daten­vo­lumen statt 4 GB zum Preis von 14,99 Euro. Beide Tarife beinhalten eine Flat­rate für Tele­fo­nate und SMS ins o2-Netz.

Im Tarif Smart S sind zusätz­lich 200 Minuten für Tele­fo­nate in alle anderen deut­schen Netze sowie ins türki­sche Fest­netz und 20 Minuten in die türki­schen Mobil­funk­netze enthalten, im Tarif Smart M sind es 400 Inklu­siv­mi­nuten für Tele­fo­nate in alle anderen deut­schen Netze sowie ins türki­sche Fest­netz und weitere 40 Minuten für Anrufe in die türki­schen Mobil­funk­netze.

In den Prepaid-Tarifen Smart L und Smart XXL erhalten Neu- und Bestands­kunden 3 GB Daten­vo­lumen zusätz­lich. Statt der übli­chen 5 GB erhalten Kunden im Tarif Smart L 8 GB Daten­vo­lumen zum Preis von 19,99 Euro. Zudem ist der Tarif mit einer Allnet-Flat für Tele­fo­nate und SMS in alle deut­schen Netze sowie einer Türkei-Fest­netz­flat­rate ausge­stattet. Für Tele­fo­nate in die türki­schen Mobil­funk­netze stehen 60 Inklu­siv­mi­nuten bereit.

15 GB statt 12 GB Daten­vo­lumen bekommen Kunden im Tarif Smart XXL zum Preis von 24,99 Euro. Die Flat­rate für Tele­fonie und SMS in alle deut­schen Netze sowie für Anrufe ins türki­sche Fest­netz ist eben­falls enthalten. Für Anrufe in die türki­schen Mobil­funk­netze stehen 120 Frei­mi­nuten zur Verfü­gung.

Mehr Daten­vo­lumen in den Internet-Flats

Internet-Flat-Aktion

Bild: Ay Yildiz Auch in den Internet-Flats ist mehr Daten­vo­lumen drin. Im Tarif Internet Flat XXL stehen bei jeder Buchung oder Verlän­ge­rung statt der regu­lären 14 GB Daten­vo­lumen nun 17 GB zum Preis von 29,99 Euro zur Verfü­gung, Tarif Internet Flat XL sind es 10,5 GB statt 7,5 GB zum Preis von 19,99 Euro, im Tarif Internet Flat L sind es 6 GB statt 5 GB für die mobile Daten­nut­zung zum Preis von 14,99 Euro, im Tarif Internet Flat M sind es 3,5 GB statt 2,5 GB zum Preis von 9,99 Euro und im Tarif Internet Flat S sind es 1,6 GB verfüg­bares Daten­vo­lumen statt 600 MB zum Preis von 4,99 Euro.

