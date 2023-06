Telefónica-Netz: Der nächste Discounter erhöht die Preise

Telefónica setzt seine zu Jahres­beginn ausge­spro­chene Ankün­digung, Preise für Mobil­funk­tarife zu erhöhen, konse­quent weiter um. Wie schon zuvor beispiels­weise bei o2 und Blau gilt auch beim Discounter Ay Yildiz die Devise "mehr für mehr". Das heißt, Neukunden müssen nicht nur höhere Preise in Kauf nehmen, sondern bekommen dafür auch verbes­serte Inklu­siv­leis­tungen.

Inter­essenten, die sich ab 3. Juli für den Post­paid-Tarif Ay Allnet entscheiden, zahlen eine monat­liche Grund­gebühr von 14,99 Euro. Derzeit sind es 9,99 Euro. Dafür steigt die Zahl der monat­lichen Inklu­siv­minuten für Anrufe in die türki­schen Mobil­funk­netze und ins EU-Ausland von 30 auf 50. Es bleibt bei der Allnet-Flat­rate inner­halb Deutsch­lands und bei der Flat­rate für Anrufe ins türki­sche Fest­netz. Ay Yildiz erhöht die Preise

Foto: Telefónica Für den Internet-Zugang wurde die Inklu­siv­leis­tung bereits im Rahmen einer Aktion von 6 GB auf 10 GB verbes­sert. Auch im neuen Tarif stehen monat­lich 10 GB zur Verfü­gung. Kunden surfen im neuen Preis­modell - wie auch in den anderen ab 3. Juli buch­baren Tarifen - über LTE mit bis zu 50 MBit/s im Down­stream. Im alten Vertrag war die Band­breite auf 25 MBit/s begrenzt.

Preis­erhö­hung um bis zu 8 Euro im Monat

Der Ay Allnet Plus verteuert sich von 19,99 Euro auf 27,99 Euro pro Monat. Dafür steigt die in jedem Abrech­nungs­zeit­raum verfüg­bare Daten­menge auf 25 GB. Im alten Tarif waren es regulär 12 GB, aktuell bekommen Kunden im Rahmen einer Aktion 20 GB. Die Anzahl der Inklu­siv­minuten für Anrufe in die türki­schen Mobil­funk­netze und in die EU steigen von 60 auf 100.

Die neuen Ay Allnet Tarife im Überblick

Grafik: Telefónica Kunden, die sich ab 3. Juli für den Ay Allnet Max entscheiden, zahlen eine monat­liche Grund­gebühr in Höhe von 37,99 Euro. Bisher waren es 29,99 Euro. Dafür werden aus monat­lich 120 Minuten nach Türkei mobil und in alle EU-Länder künftig 200 Minuten und die Kunden bekommen monat­lich 45 GB Daten­volumen (bisher regulär 24 GB, im Rahmen einer bis 2. Juli laufenden Aktion 30 GB).

Thorsten Wagner, Geschäfts­führer von Ay Yildiz und Director Ethnic P&L von Telefónica Deutsch­land, sieht im neuen Angebot "ein attrak­tives Gesamt­paket aus mehr Daten­volumen, einer höheren Surf­geschwin­dig­keit und mehr Frei­minuten". Das sei genau das, was sich die Ziel­gruppe wünsche.

Mit Aldi Talk gibt es aber auch einen Discounter im o2-Netz, der seit Anfang Juni mehr Daten­volumen ohne Aufpreis anbietet.