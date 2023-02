Telefónica-Netz: Discounter mit neuen Optionen

Telefónica bietet Kunden seiner beiden Discount-Marken Ay Yildiz und Ortel Mobile ab 1. März neue Optionen an. Damit verbunden ist unter anderem auch ein schnel­lerer mobiler Internet-Zugang im LTE-Netz. Bei Ay Yildiz gelten die Verbes­serungen für die neuen Smart+-Optionen, die für Neu- und Bestands­kunden glei­cher­maßen buchbar sind.

Smart XS+ bietet für 9,99 Euro in vier Wochen eine Flat­rate inner­halb des o2-Netzes sowie 200 Gesprächs­minuten inner­halb Deutsch­lands und ins türki­sche Fest­netz. Dazu kommen 30 Minuten für Verbin­dungen in die türki­schen Mobil­funk­netze sowie ins EU-Ausland inklu­sive Groß­bri­tan­nien, Schweiz, Island, Liech­ten­stein und Norwegen.

Im Smart S+ für 12,49 Euro in vier Wochen steigt die Inklu­siv­leis­tung auf 250 Minuten in deut­sche Netze und ins türki­sche Fest­netz, 40 Minuten in die türki­schen Handy­netze bzw. ins euro­päi­sche Ausland und 6 GB. Zudem erhöht sich - wie in allen höher­wer­tigen Optionen - die Surf­geschwin­dig­keit von 25 auf 50 MBit/s im Down­stream und von 10 auf 25 MBit/s im Upstream.

Ay Yildiz mit runderneuerten Optionen

Foto: Telefónica Smart M+ kostet 17,49 Euro in vier Wochen. In diesem und in allen höher­wer­tigen Tarifen ist eine inner­deut­sche Allnet-Flat enthalten. Dazu kommen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 400 Minuten ins türki­sche Fest­netz, 50 Minuten in die türki­schen Mobil­funk­netze und ins euro­päi­sche Ausland sowie 12 GB Daten­volumen.

Im Smart L+ und allen höher­wer­tigen Preis­modellen ist auch eine Flat­rate für Tele­fonate ins türki­sche Fest­netz enthalten. Smart L+ kostet 22,49 Euro in vier Wochen und bietet zudem 70 Minuten nach Türkei mobil bzw. in die EU sowie 20 GB. Im Smart XL+ für 27,49 Euro in vier Wochen steigt die Inklu­siv­leis­tung auf 120 Minuten nach Türkei mobil/EU und 25 GB. Kunden, die sich für Smart Max+ für 39,99 Euro in vier Wochen entscheiden, bekommen auch eine EU-Flat­rate, 40 GB und 240 Minuten in die türki­schen Handy­netze und ins euro­päi­sche Ausland.

Neue Optionen bei Ortel Mobile

Bei Ortel Mobile bleibt die Option Smart World S bestehen, die für 9,99 Euro in vier Wochen 4 GB Daten­volumen sowie 200 Inklu­siv­minuten in die EU und 38 weitere Länder bietet. Neu ist Smart World S+ für 12,49 Euro in vier Wochen. Hier steigt das Daten­volumen auf 6 GB und die Anzahl der Inklu­siv­minuten für Auslands­gespräche auf 250.

Smart World M+ kostet 17,49 Euro in vier Wochen, und die Kunden bekommen 12 GB, eine Allnet-Flat inner­halb Deutsch­lands und 300 Inklu­siv­minuten für Auslands­gespräche. Smart World L+ bietet 20 GB, die inner­deut­sche Allnet-Flat und 400 Auslands-Minuten für 22,49 Euro in vier Wochen.

Ortel Mobil: Bis zu 50 MBit/s über LTE

Foto: Telefónica Smart World X+ kostet 27,49 Euro in vier Wochen, und das Daten­volumen steigt auf 25 GB. In der Tarif­stufe XL+ für 32,49 Euro in vier Wochen sind 35 GB enthalten. Zudem bieten beide Tarife die Alle-Netze-Flat­rate inner­halb Deutsch­lands. Dazu kommen 500 bzw. 1000 Minuten für Auslands­gespräche. In allen Tarif­stufen ab Smart World+ surfen die Kunden jetzt mit bis zu 50 statt 25 MBit/s im Down­stream bzw. 25 statt 10 MBit/s im Upstream.

Eine neue Option gibt es auch beim Telekom-Discounter cong­star.