o2-Netz: Bis zu 60 GB Datenvolumen bei Ay Yildiz

Die Telefónica-Marke Ay Yildiz stellt ihre Internet-Optionen für Prepaid­kunden neu auf. Wie zuvor bei zahl­rei­chen anderen Ange­boten im o2-Netz erhöhen sich für Kunden ab 1. August die Preise. Dafür packt der Discounter mehr Daten­volumen in die Tarife. Darüber hinaus haben Kunden einen schnel­leren mobilen Internet-Zugang zur Verfü­gung. Eine Frei­schal­tung für den neuen Mobil­funk­stan­dard 5G gibt es aber weiterhin nicht.

Die Internet-Flat S+ bleibt preis­lich gegen­über der bishe­rigen Internet-Flat S unver­ändert und kostet als Angebot für Einsteiger und Weni­gnutzer wie bisher 4,99 Euro in vier Wochen. Das Daten­volumen erhöht sich von bisher 1,5 GB auf 2,5 GB pro Abrech­nungs­zeit­raum. Die maxi­male Surf­geschwin­dig­keit bleibt - anders als in den höher­wer­tigen Optionen - unver­ändert. Neue Daten-Optionen bei Ay Yildiz

Foto: Placeit/Telefónica Für die Internet-Flat M+ werden jetzt 12,49 Euro in vier Wochen berechnet. Im bishe­rigen Tarif waren es 9,99 Euro. Die Inklu­siv­leis­tung verdop­pelt sich von 4 GB auf 8 GB in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Bei Buchung bis zum 31. Oktober greift zudem eine Einfüh­rungs­option, die den Kunden sogar 10 GB High­speed-Surf­volumen in vier Wochen beschert.

Viel­nutzer-Optionen mit 25- bzw. 60-GB-Inklu­siv­volumen

Die Internet-Flat L+ schlägt mit 22,49 Euro in vier Wochen zu Buche. Bisher wurden für die Internet-Flat L in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 14,99 Euro berechnet. Die Inklu­siv­leis­tung erhöht sich von bisher 7 GB auf 22 GB (bei Buchung bis 31. Oktober jeweils auf 25 GB). Eher vergleichbar ist das Preis­modell mit der bishe­rigen Internet-Flat XL, mit der die Kunden für 19,99 Euro in vier Wochen 11 GB Inklu­siv­volumen zur Verfü­gung hatten.

Die neue Internet-Flat XL+ kostet 32,49 Euro in vier Wochen. Wer bis Ende Oktober bucht, bekommt in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 60 GB Daten­volumen, wer sich ab November entscheidet, erhält jeweils 36 GB. Bisher erhielten die Kunden für 29,99 Euro 25 GB. In den Tarif­stufen M, L und XL surfen die Nutzer zudem jetzt mit bis zu 50 MBit/s im Down­stream und 25 MBit/s im Upstream.

Auch bei Aldi Talk bekommen die Kunden mitt­ler­weile bis zu 50 MBit/s im Down­stream sowie - anders als bei Ay Yildiz - zusätz­lich die Frei­schal­tung für 5G. In einer weiteren Meldung haben wir über unsere Erfah­rungen bei der 5G-Nutzung mit Aldi Talk berichtet.