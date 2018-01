Ay Yildiz & handy.de: Galaxy S8 und iPhone 7 als Schnäppchen

Bereits seit November erhalten Kunden bei der Mobilfunkplattform handy.de exklusiv und kostenfrei die aystar Prepaid-Karte von Ay Yildiz inklusive einem Startguthaben in Höhe von 10 Euro. Nun kooperieren die beiden Unternehmen erneut: Bei der Buchung der Laufzeit­verträge Ay Allnet Plus und Ay Allnet Max erhalten Kunden exklusiv bei handy.de die Option Türkei Allnet 60 kostenfrei zum Vertrag. Zudem können Kunden mit exklusiven Smartphone-Bundles zwei echte Schnäppchen machen.

Türkei Allnet 60 gratis bei handy.de Die Option Türkei Allnet 60 beinhaltet 60 Gesprächs­minuten von Deutschland in die türkischen Mobilfunknetze und kostet regulär 3,99 Euro im Monat. Sind die Inklusiv­minuten aufgebraucht, berechnet Ay Yildiz für jede weitere Minute 12 Cent. Ebenso teuer sind SMS in die deutschen und türkischen Mobilfunknetze. Eine Festnetz-Flatrate von Deutschland in die Türkei ist durch die Allnet-Flats abgedeckt. Ebenfalls in den Tarifen enthalten ist eine Telefon-Flat für Gespräche in alle deutschen Netze sowie eine Internet-Flat inklusive LTE-Nutzung im Netz von Telefónica.

Exklusive Smartphone-Bundles bei handy.de

Der Tarif Ay Allnet Plus kostet monatlich 29,99 Euro und beinhaltet ein Datenvolumen von 8 GB. Mit der Ay Allnet Max erhalten Nutzer 16 GB ungedrosseltes Datenvolumen für 39,99 Euro im Monat. Die maximale Surf­geschwindig­keit beträgt 21,6 MBit/s im Downstream, nach Verbrauch des Inklusiv­volumens wird die Geschwindigkeit auf bis zu 64 kBit/s gedrosselt. Beide Tarife haben eine Laufzeit von 24 Monaten, wobei mit einer Frist von drei Monaten zum Vertragsende hin gekündigt werden muss. Anschluss­kosten oder Versandkosten fallen bei der Buchung über handy.de nicht an.

Auf der Webseite von Ay Yildiz können Nutzer ihren gewählten Tarif auch mit einem Smartphone kombinieren. Diese Option bietet auch handy.de an und offeriert dabei mit dem Samsung Galaxy S8 und dem Apple iPhone 7 zwei Geräte, die es bei Ay Yildiz direkt nicht gibt. Beide Modelle lassen sich mit den Allnet-Flats von Ay Yildiz kombinieren, wobei bei der Plus- und Max-Variante auch hier die Option Türkei Allnet 60 kostenfrei inkludiert ist.

Die Bundles im Detail

Vergleicht man die Kosten für das Smartphone inklusive Einmalzahlung über zwei Jahre, so zeigt sich, dass Nutzer vor allem in den Tarifen Ay Allnet Plus und Max echte Schnäppchen machen können. Im Vergleich mit den günstigsten Online-Angeboten sparen sie bei handy.de sowohl beim Samsung Galaxy S8 als auch beim iPhone 7 über 230 Euro. Einzig das iPhone 7 in Verbindung mit der Ay Allnet ist preislich nicht lohnenswert, da Nutzer hier für das Smartphone einen geringen Aufpreis zahlen.

Einen Vergleich weiterer Ethno-Discounter finden Sie in unserer Übersicht.