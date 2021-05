Telefónica-Netz: Ay Yildiz startet Drei-Monats-Paket

Neue Optionen von Ay Yildiz

Foto: Placeit via Telefónica Ay Yildiz bietet ab morgen einen neuen Prepaid-Tarif an. Dabei handelt es sich um ein Drei-Monats-Paket, das 24,99 Euro kostet und jeweils 90 Tage lang gültig ist. Im Preis enthalten sind 10 GB Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang über GPRS, UMTS und LTE sowie 600 Inklu­siv­minuten für Tele­fonate in alle deut­schen Netze und ins türki­sche Fest­netz.

Weitere 60 Inklu­siv­minuten stehen für Anrufe in die türki­schen Mobil­funk­netze sowie für Gespräche aus Deutsch­land in alle Netze der EU-Staaten, nach Groß­bri­tan­nien, Island, Liech­ten­stein, Norwegen und in die Schweiz zur Verfü­gung. Die Inklu­siv­leis­tungen können flexibel über die 90 Tage verteilt genutzt werden, in denen das Drei-Monats-Paket jeweils gültig ist.

Das Angebot kann als Option auf Prepaid­karten von Ay Yildiz gebucht werden und richtet sich unter anderem an Inter­essenten, die sich für einen vorüber­gehenden Zeit­raum in Deutsch­land aufhalten. Als Ziel­gruppe sieht die Telefónica-Discount­marke auch poten­zielle Kunden, die abwech­selnd in Deutsch­land und in der Türkei leben.

Neues 20-GB-Tages­ticket

Foto: Placeit via Telefónica Ay Yildiz hat außerdem ein neues 20-GB-Tages­ticket für den mobilen Internet-Zugang ange­kün­digt. Die bisher bereits bekannte 10-GB-Option für 4,99 Euro bleibt erhalten. Inter­essenten, die sich für das neue Angebot mit der doppelten Inklu­siv­leis­tung entscheiden, zahlen dafür 7,49 Euro. Beide Optionen sind für jeweils 24 Stunden ab dem Zeit­punkt der Buchung gültig.

Der Discounter, der sich mit seinen Tarifen vor allem an die türki­sche Commu­nity in Deutsch­land richtet, sieht als Ziel­gruppe vor allem Leute, die kurz­fristig viel Daten­volumen benö­tigen. Als Beispiel nennt Ay Yildiz das TV-Strea­ming während der in wenigen Wochen anste­henden Fußball-Euro­pameis­ter­schaft.

Beide Tages-Pässe verlän­gern sich nach 24 Stunden nicht auto­matisch. Ist das Inklu­siv­volumen vorzeitig verbraucht worden, so surfen die Kunden wieder über das zu ihrem Tarif gehö­rende Daten­paket. Ist keine Daten­option aktiv, so wird die mobile Internet-Nutzung auto­matisch gesperrt, um Kosten­fallen für den Kunden zu vermeiden.

Kosten­schutz kann aufge­hoben werden

Kunden, die trotzdem weiter­surfen möchten, können den Kosten­schutz jeder­zeit manuell über die Ay-Yildiz-App, über die tele­foni­sche Kunden­betreuung unter der Kurz­wahl 1155 oder über das pass­wort­geschützte Kunden­menü auf der Webseite des Discoun­ters aufheben. Nach Ablauf der 24 Stunden oder bei Deak­tivie­rung des Kosten­schutzes inner­halb der Lauf­zeit ist der Internet-Zugang wieder möglich und es gelten die übli­chen Kondi­tionen des aystar-Tarifs. Ohne gebuchte Daten­option werden 29 Cent je über­tra­genem Mega­byte berechnet.

Bereits im Winter hatte Ay Yildiz seine Smart-Optionen verbes­sert.