Ay Yildiz: Mehr Inklusivleistungen und schneller surfen

Ay Yildiz hat neue Tarife für Kunden vorge­stellt, die sich für ein festes Vertrags­ver­hältnis entscheiden. Die neuen Ange­bote gelten ab 1. Juni für Neukunden und Nutzer, die ihren bestehenden Vertrag verlän­gern. Die Grund­gebühren von 14,99, 24,99 bzw. 34,99 Euro pro Monat für die Tarife Ay Allnet, Ay Allnet Plus und Ay Allnet Max bleiben unver­ändert. Die Inklu­siv­leis­tungen werden aber deut­lich aufge­wertet.

Der Tarif Ay Allnet für 14,99 Euro im Monat bietet jetzt neben einer Allnet-Flat für Tele­fonate inner­halb Deutsch­lands und einer Flat­rate für Anrufe ins türki­sche Fest­netz, monat­lich 6 GB unge­dros­seltes Daten­volumen sowie 30 Gesprächs­minuten für Verbin­dungen ins EU-Ausland und in die türki­schen Mobil­funk­netze. Kunden müssen demnach nicht mehr zwischen mehr Daten­volumen oder den Inklu­siv­minuten für Anrufe in türki­sche Handy­netze wählen.

Im Tarif Ay Allnet Plus für monat­lich 24,99 Euro erhöht sich das Daten­volumen auf monat­lich 12 GB. Zudem stehen jeden Monat 60 Inklu­siv­minuten für Anrufe ins EU-Ausland und zu türki­schen Handy­num­mern zur Verfü­gung. Für Kunden, die den Tarif Ay Allnet Max für 34,99 Euro pro Monat buchen, stehen neben der Allnet-Flat inner­halb Deutsch­lands und der Flat­rate für Anrufe ins türki­sche Fest­netz monat­lich 24 GB High­speed-Surf­volumen und 120 Gesprächs­minuten für Anrufe in die türki­schen Mobil­funk­netze und ins EU-Ausland bereit.

Frei­minuten für Anrufe in weitere Länder

Ay Yildiz verbessert Postpaid-Tarife

Foto: Telefónica Die in den drei Tarifen enthal­tenen Inklu­siv­minuten für Auslands­gespräche gelten neben Verbin­dungen ins EU-Ausland und in die türki­schen Mobil­funk­netze auch für Tele­fonate Groß­bri­tan­nien, Island, Liech­ten­stein, Norwegen und in die Schweiz. Sind die im jewei­ligen Tarif enthal­tenen Inklu­siv­minuten verbraucht, so werden minüt­lich 15 Cent für Anrufe in die Länder berechnet, die in den Inklu­siv­leis­tungen enthalten sind.

Für eben­falls 15 Cent pro Minute sind Anrufe aus Deutsch­land in die USA und nach Kanada sowie ins Fest­netz von Arme­nien, Aser­bai­dschan, Geor­gien, Kirgi­sistan, Kasach­stan, Tadschi­kistan, Turk­meni­stan und Usbe­kistan möglich. Der Minu­ten­preis für Verbin­dungen in die Mobil­funk­netze dieser Länder beträgt 29 Cent.

Schneller surfen über LTE

Die neuen Ay-Yildiz-Tarife

Foto: Telefónica Wie Telefónica als Netz­betreiber von Ay Yildiz mitteilte, haben Kunden ab sofort für den mobilen Internet-Zugang im UMTS- und LTE-Netz bis 25 MBit/s im Down­stream und 10 MBit/s im Upstream zur Verfü­gung. Bisher waren es 21,6 bzw. 8,6 MBit/s. Wer das Daten-Upgrade für 4,99 Euro bucht, bekommt im Ay-Allnet-Tarif nun 3 statt bisher 1,5 GB Surf-Volumen, im Ay Allnet Plus erhöht sich das Volumen von 4 auf 6 GB, im Ay Allnet Max von 8 auf 12 GB.

Wie berichtet hat Ay Yildiz vor wenigen Wochen auch ein neues Drei-Monats-Paket gestartet.