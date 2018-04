Ay Yildiz: Eingehende Gespräche in der Türkei kostenlos

Ay Yildiz bietet von Mai bis September verbesserte Daten-Optionen zur Nutzung in der Türkei an. Prepaidkunden können zudem ein Minutenpaket für abgehende Telefonate in der Türkei buchen.

Ay Yildiz startet Sommeraktion Die Telefónica-Marke Ay Yildiz hat neue Optionen für Kunden vorgestellt, die in den kommenden Monaten einen Aufenthalt in der Türkei planen. So sind eingehende Anrufe in der Türkei für alle Kunden der Discountmarke im Zeitraum von 1. Mai bis 30. September kostenlos. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Laufzeitvertrag oder eine Prepaidkarte von Ay Yildiz genutzt wird.

Darüber hinaus hat das Unternehmen verbesserte Optionen für die mobile Internet-Nutzung in der Türkei vorgestellt, die ebenfalls im Zeitraum von 1. Mai bis 30. September genutzt werden können. Interessenten, die eine Prepaidkarte von Ay Yildiz nutzen, erhalten mit der Türkei Internet 500 genannten Option 500 MB Datenvolumen speziell für die Nutzung in der Türkei. Im Aktionszeitraum schlägt die Buchung des Angebots mit 4,99 Euro anstelle der sonst üblichen 9,99 Euro zu Buche.

Auch die Option Türkei Internet 1,5 GB wird während der Sommermonate im Preis um 5 Euro reduziert. Demnach schlägt das Angebot mit 9,99 Euro anstelle der sonst üblichen 14,99 Euro zu Buche und die Kunden bekommen 1,5 GB Datenvolumen. Beide Angebote haben eine Laufzeit von maximal 30 Tagen und können nach Ende der Laufzeit oder nach Ausschöpfung des Inklusivvolumens jederzeit wieder gebucht werden.

Türkei-Datenoption auch für Vertragskunden

Wie Telefónica weiter mitteilte, bekommen in diesem Jahr erstmals auch Postpaid-Kunden von Ay Yildiz die Option Türkei Internet 1,5 GB zum Aktionspreis. Interessenten, die die Tarife Ay Allnet, Ay Allnet Plus oder Ay Allnet Max nutzen, können das Datenpaket von Mai bis September für 9,99 Euro bekommen. Nach der 30-tägigen Laufzeit ist die Buchung erneut möglich.

Unterschiede gibt es beim Buchungsprozess. Prepaidkunden rufen die kostenlose Buchungshotline unter der Kurzwahl 1155 an oder nutzen die Ay-Yildiz-App. Vertragskunden buchen das Angebot per SMS. Die Kurzmitteilung mit dem Kennwort "Türkei" ist dabei an die Kurzwahl 80112 zu senden.

Minutenpaket für Prepaidkunden

Für Besitzer einer Prepaidkarte hat Ay Yildiz schließlich noch eine Türkei-Roaming-Option für abgehende Telefongespräche im Angebot. Damit bekommen die Kunden für 5 Euro 60 Inklusivminuten. Diese lassen sich für Anrufe in alle türkischen und deutschen Netze nutzen.

Weitere Details, Tipps und Tricks zur Mobilfunk-Nutzung im Ausland finden Sie auch in unserem Roaming-Ratgeber.