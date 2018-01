Aktion: Mehr Prepaid-Datenvolumen mit LTE

Ay Yildiz hat eine weitere Aktion gestartet, mit der die Kunden mehr Datenvolumen in verschiedenen Prepaid-Tarifen bekommen. Wir fassen die Angebote des Discounters zusammen.

Die deutsch-türkische Mobilfunkmarke Ay Yildiz hat eine Aktion für ihre Prepaid-Optionen Smart S und Smart M gestartet. Diese läuft ab sofort und bis zum 30. April. Kunden, die die Optionen im Aktionszeitraum buchen oder verlängern, erhalten mehr Datenvolumen im jeweiligen Abrechnungszeitraum. Das Angebot richtet sich gleichermaßen an Neu- und Bestandskunden.

Mit der Smart-S-Option, die für 9,99 Euro in vier Wochen gebucht werden kann, bekommen die Kunden im Aktionszeitraum jeweils 1,5 GB ungedrosseltes Datenvolumen. Normalerweise ist jeweils 1 GB Highspeed-Volumen inklusive. Ebenfalls in der Grundgebühr enthalten ist eine Flatrate für netzinterne Telefonate und SMS-Mitteilungen. Dazu kommen jeweils 150 Inklusivminuten für Verbindungen in andere deutsche Mobilfunknetze sowie ins deutsche und türkische Festnetz.

Doppeltes Datenvolumen bei Smart M

Neue Ay-Yildiz-Aktion In der Option Smart M hat Ay Yildiz das Datenvolumen für den Aktionszeitraum sogar verdoppelt. Anstelle der normalerweise üblichen 1,5 GB erhalten die Kunden nun 3 GB ungedrosseltes Übertragungsvolumen in jedem 28-Tage-Abrechnungszeitraum. Die Grundgebühr beträgt unverändert 14,99 Euro.

Auch die übrigen Tarifbestandteile bleiben unverändert. Die Kunden bekommen eine Telefonie- und SMS-Flatrate innerhalb des deutschen Telefónica-Mobilfunknetzes. Dazu kommen 400 Gesprächsminuten pro Abrechnungszeitraum, die für Anrufe in die anderen deutschen Handynetze sowie ins deutsche und türkische Festnetz genutzt werden können.

Weitere Aktionen noch bis Ende Februar

Noch bis zum 28. Februar können Interessenten zudem mit der Option Smart L für 19,99 Euro in vier Wochen 5,5 GB Highspeed-Datenvolumen nutzen. Normalerweise sind nur 2,5 GB pro Abrechnungszeitraum inklusive. Ebenfalls bis Ende Februar kann die Option Smart XXL für 24,99 Euro anstelle der sonst üblichen 29,99 Euro in vier Wochen gebucht werden, Hier sind in jedem Abrechnungszeitraum 7 GB ungedrosseltes Datenvolumen enthalten.

Kunden von Ay Yildiz telefonieren und surfen im Mobilfunknetz der Telefónica, die die deutsch-türkische Marke von der E-Plus Gruppe übernommen hat. Dabei haben die Nutzer neben GSM und UMTS auch Zugriff auf das LTE-Netz. Es stehen für den mobilen Internet-Zugang maximal 21,6 MBit/s im Downstream zur Verfügung.

Sind Sie auf der Suche nach einem neuen Mobilfunk-Tarif? Mit unserem Tarifvergleich können Sie Ihr gewünschtes Netz auswählen und ein Angebot ermitteln, das Ihrem Nutzungsverhalten am ehesten entspricht.