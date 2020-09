o2-Marke Ay Yildiz wird 15 und verschenkt Datenvolumen

Der Zielgruppenanbieter Ay Yildiz für die deutsch-türkische Community wird 15.

Foto: Telefónica / Ay Yildiz Zu Zeiten, als der Netz­betreiber E-Plus noch als "Chal­lenger" auf dem Markt unter­wegs war, brachten Thorsten Dirks und sein Team immer wieder neue Marken und Ideen, um den Mobil­funk aufzu­wir­beln.

Halb­mond und Stern

Foto: Telefónica / Ay Yildiz Eine Idee war nahe­lie­gend, eine eigene Marke für die türki­sche Commu­nity in Deutsch­land. "Ay Yildiz" steht für Halb­mond und Stern, die Symbole auf der türki­schen Natio­nal­flagge. Die Marke "Ay Yildiz" feiert im Oktober ihren 15. Geburtstag. Als Dank an seine Kunden für die jahre­lange Treue schenkt Ay Yildiz seinen Prepaid- und Post­paid-Kunden bis zu 15 GB zusätz­liches Daten­volumen.

Genau am 17. Oktober 2005 war "Ay Yildiz" in Deutsch­land als "erste Mobil­funk­marke für Deutsch­türken" gestartet. Die türki­sche Commu­nity außer­halb der Türkei ist in Deutsch­land und Europa gut vernetzt.

Oft kopiert, aber...

Der Versuch, das Ay-Yildiz-Konzept für andere Länder und Volks­gruppen zu "kopieren", ging inter­essan­ter­weise im Laufe der Jahre schief. Weder mit der russi­schen, noch grie­chi­schen oder spani­schen Ziel­gruppe ließ sich sich das erfolg­reiche Konzept wieder­holen.

Das Rezept von Ay Yildiz wurde später von Marken wie TurkTelekom (heute Türkei-SIM) von o2 oder Turk­cell Europe (später Life­cell, heute betreut von Kauf­land-Mobil) kopiert, aber ohne großen Erfolg. Dabei ist das Rezept ziem­lich einfach: Eine deut­sche Karte mit preis­werten deut­schen Tarifen, die aber auch güns­tige Tele­fone mit Ziel­rich­tung Türkei und vor allen Dingen güns­tiges Tele­fonieren und Surfen in der Türkei erlaubt. Letz­teres ist schwierig, da die türki­schen Tele­fon­gesell­schaften in der letzten Zeit ihre Inter­con­nect-Preise stark erhöht haben.

Nach der Fusion zu o2

Mit der Fusion von E-Plus und o2 kam die deut­sche Marke Ay Yildiz zu o2. Akti­vitäten des Ethno-Anbie­ters in anderen euro­päi­schen Ländern (z.B. Nieder­lande, Belgien etc.) scheinen völlig verschwunden zu sein.

Daten­volumen zum Geburtstag

Alle Ay Yildiz Post­paid-Vertrags­kunden erhalten dreimal 5 GB geschenkt: In den Tarifen Ay Allnet, Ay Allnet Plus und Ay Allnet Max gibt es ab Oktober drei Monate lang jeweils 5 GB Daten­volumen zusätz­lich – also insge­samt 15 GB zum 15-jährigen Jubi­läum. Dabei macht es keinen Unter­schied, welche Vertrags­vari­ante gewählt wurde. Das zusätz­liche Daten­volumen wird allen Bestands­kunden auto­matisch hinzu­gebucht.

Von der Geburts­tags­aktion profi­tieren auch alle Neukunden, die bis Ende Dezember einen Lauf­zeit­ver­trag bei Ay Yildiz abschließen. Sie erhalten ab Vertrags­abschluss eben­falls dreimal 5 GB zusätz­lich. Ein Vertrag kann auch durch rein deutsch­spra­chige Kunden abge­schlossen werden, die Hotline ist in deutsch und türkisch verfügbar.

Prepaid-Kunden: Bis zu 5 GB mehr bei Opti­ons­buchung

Kunden, die einen Prepaid-"Vertrag" von Ay Yildiz nutzen, bekommen bei jeder Opti­ons­buchung oder -verlän­gerung in den Monaten Oktober, November und Dezember jeweils bis zu 5 GB – und damit eben­falls bis zu 15 GB während der Geburts­tags­fei­erlich­keiten oben­drauf. Das konkrete zusätz­liche Daten­volumen hängt von der gewählten Prepaid-Option ab:

In der Smart S-Option (regulär 2 GB für 9,99 Euro) erhalten Kunden 1 GB zusätz­lich.

Die Smart M-Option (regulär 4 GB für 14,99 Euro) bekommt während der Geburts­tags­aktion 2 GB dazu.

In der Smart L-Option (regulär 5 GB für 19,99 Euro) gibt es 3 GB oben­drauf.

Die Smart XXL-Option (regulär 12 GB für 24,99 Euro) wird um 4 GB erwei­tert.

In der Smart Max-Option (regulär 20 GB für 34,99 Euro) sichern sich Kunden zusätz­lich 5 GB. Damit stehen bei jeder Buchung und Verlän­gerung von Oktober bis Dezember insge­samt 25 GB an Daten­volumen zur Verfü­gung.

Geburts­tags­aktion auch für Internet-Flats

Zusätz­liches Daten­volumen gibt es auch bei jeder Buchung oder Verlän­gerung der Internet-Optionen im Zeit­raum Oktober bis Dezember:

Bei der Internet Flat S (600 MB für 4,99 Euro) und Internet Flat M (2,5 GB für 9,99 Euro) erhalten Kunden jeweils 1 GB oben­drauf

Bei der Internet Flat L (5 GB für 14,99 Euro) bekommen Kunden im Rahmen der Geburts­tags­aktion 2 GB zusätz­lich.

Die Internet Flat XL (7,5 GB für 19,99 Euro) wird um weitere 3 GB aufge­stockt.

Bei der Internet Flat XXL (14 GB für 29,99 Euro) erhalten Kunden pro Buchung 4 GB zusätz­lich.

Das meiste zusätz­liche Daten­volumen holen Kunden bei der Internet Flat Max (25 GB für 39,99 Euro) heraus. Diese Option stockt AY YILDIZ mit satten 5 GB zusätz­lichem Daten­volumen auf.

Wo ist das Angebot zu bekommen?

Ay-Yildiz-Tarife oder Prepaid-Optionen sind im Mobil­funk-Fach­handel, bei Ay Yildiz Vertriebs­part­nern (erkennbar am Aufkleber auf der Ladentür oder Schau­fens­ter­scheibe) sowie online unter www.ayyildiz.de erhält­lich.

Die bis Jahres­ende gültige Mehr­wert­steu­ersen­kung gibt Ay Yildiz an seine Kunden weiter und zieht diese bei jeder Buchung auto­matisch vom Gesamt­preis ab.

Kunden von Ay Yildiz nutzen das Mobil­funk­netz von Telefónica Deutsch­land (o2) inklu­sive LTE (4G) mit einer Geschwin­dig­keit von bis zu 21,6 MBit/s. Neben 2G und wo noch verfügbar über 3G, kann mit Ay Yildiz auch über LTE (Voice over LTE; VoLTE) und WLAN (Voice over WiFi) tele­foniert werden, sofern das eigene Handy das kann. Dafür wird kein Aufpreis berechnet, die Sprach­qua­lität ist aber deut­lich besser.