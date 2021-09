AVM verteilt Updates für FRITZ!Box und FRITZ!Powerline

Updates für Powerline-Adapter

Foto: AVM In den vergan­genen Tagen hat AVM wieder einige Router und andere Heim­ver­net­zungs-Geräte mit Soft­ware-Updates versorgt. So steht die FRITZ!OS-Version 7.28 jetzt auch für die FRITZ!Box-Modelle 6591 Cable und 6660 Cable zur Instal­lation bereit. Wer eines dieser Router-Modelle besitzt, kann das Update über die webba­sierte Benut­zer­ober­fläche einspielen. Hat der Anwender auto­mati­sche Aktua­lisie­rungen erlaubt, ist der manu­elle Eingriff in der Regel nicht erfor­der­lich.

Verzö­gerungen kann es bei Routern mit Provider-spezi­fischer Firm­ware geben. In diesem Fall muss neben AVM auch der Provider die Aktua­lisie­rung frei­geben. Teil­weise verspäten sich die Updates dadurch um mehrere Monate. FRITZ!OS 7.28 bringt zwar keine neuen Funk­tionen mit sich. Die Instal­lation ist dennoch empfeh­lens­wert, zumal die Firm­ware Fehler­berei­nigungen bietet und dafür sorgt, dass Google-Dienste wie Kalender und Adress­buch weiter genutzt werden können.

Weitere Verbes­serungen betreffen die System- und WLAN-Stabi­lität. Dazu sollte nach der Instal­lation der neuen Firm­ware auch unter macOS Big Sur 11.3 wieder die Verbin­dung zu Netz­lauf­werken (SMB-Proto­koll) möglich sein. Für das WLAN-Netz hat AVM nach eigenen Angaben auch die Ener­gie­spar­option Target Wake Time (TWT) korri­giert. Bei der FRITZ!Box 6660 Cable wurde die Radar­erken­nung opti­miert, die für den Betrieb im oberen 5-GHz-Bereich wichtig ist, da WLAN-Netze hier nur sekun­däre Nutzer sind.

FRITZ!Power­line 1000E, 1220 und 1220E bekommen Updates

Foto: AVM AVM hat außerdem drei Power­line-Adapter mit Firm­ware-Updates versorgt. Wer einen FRITZ!Power­line 1000E, 1220 oder 1220E besitzt, kann die neue Soft­ware instal­lieren. Die Version 2.11.0.0-2 des Betriebs­sys­tems bringt nach Angaben des Herstel­lers unter anderem eine verbes­serte Verbin­dungs­sta­bilität mit sich. Außerdem hat AVM nach eigenen Angaben die Über­tra­gungs­qua­lität für IPTV opti­miert.

Die neue Firm­ware kann über das Benut­zer­menü der FRITZ!Box instal­liert werden, das in den meisten Fällen unter der Adresse fritz.box zu errei­chen ist. Alter­nativ kann auch die FRITZ!Power­line-Soft­ware genutzt werden, die für Windows und macOS zur Verfü­gung steht. Etwa eine Minute nach dem Start der Aktua­lisie­rung startet der Power­line-Adapter neu und steht dann wieder im Heim­netz zur Verfü­gung.

Wie bereits berichtet ist FRITZ!Power­line 1220 erst seit wenigen Wochen verfügbar. Es handelt sich um eine verbes­serte Version des bereits bekannten FRITZ!Power­line 1220E.