Schnäppchen: AVM FRITZ!Box 6490 Cable für unter 150 Euro (Update: Beendet)

Media Markt hat die Kabel-Router AVM FRITZ!Box Cable für unter 150 Euro im Angebot. Die Inbetriebnahme ist jedoch nicht so einfach wie bei einem DSL-Router.

Update: Unmittelbar nach Veröffentlichung des Angebotes auf unserer Seite hat Media Markt die schon seit dem Wochenende laufende Aktion beendet. Die Angebote sind nicht mehr gültig, sofern nicht schon eine Bestellung getätigt wurde.

Seit 1. August vergangenen Jahres ist es möglich, an Internet-Kabelanschlüssen auch Modems und Router einzusetzen, die nicht vom Anbieter, sondern aus dem freien Handel stammen. Seitdem gilt die Routerfreiheit für alle Neukunden eines Kabelvertrages. In der Praxis gewähren die Anbieter aber auch Kunden, die vor dem Stichtag einen Vertrag abgeschlossen haben, den Austausch des Routers - einen Anspruch darauf gibt es jedoch nicht. Kunden, die ihr Standard-Modem gegen einen höherwertigen Router austauschen wollen, könnten jetzt bei Media Markt fündig werden. Der Händler hat zwei Router des Berliner Herstellers AVM im Angebot.

Die AVM FRITZ!Box 6490 Cable galt lange Zeit als Aushängeschild des Routerherstellers im Kabelbereich. Inzwischen ist zwar der Nachfolger, die FRITZ!Box 6590 Cable im Handel, doch mit 270 Euro noch sehr teuer. Anders die 6490 Cable: Sie ist bei Media Markt derzeit für 149 Euro im Angebot, wenn der Kunde sie online bestellt und dann in der Filiale abholt. Möglich wird der Preis durch einen Direktabzug von 40 Euro. Dabei handelt es sich nicht um ein Cashback-Angebot oder einen Gutschein, sondern um den Abzug des Betrages sobald der Kunde mit seinem Online-Warenkorb zur Kasse geht. Bei einer Lieferung kommen 1,99 Euro Versandkosten hinzu.

Regulär liegt die FRITZ!Box 6490 Cable preislich im freien Handel bei etwa 190 Euro. Diesen Preis lobt der Händler auf den ersten Blick auch online aus. Interessierte Kunden sollten sich jedoch mit dem Kauf beeilen: Online seien nur noch wenige Stück verfügbar, heißt es bei Media Markt.

Vorgänger-Model FRITZ!Box 6430 Cable für unter 100 Euro

AVM FRITZ!Box 6490 Cable - bei Media Markt günstiger Der Vorgänger FRITZ!Box 6430 Cable ist ebenfalls derzeit bei Media Markt im Angebot. Statt 139 Euro ist sie für nur 99 Euro zu haben. Bei beiden Angebot liegt Media Markt also deutlich unter dem regulären Marktpreis. Die wesentlichen Unterschiede der Boxen sind im WLAN-Bereich der Box zu finden: Die 6490 Cable unterstützt das 5-GHz-Band und den WLAN-ac-Standard ist allgemein leistungsfähiger, was sich beispielsweise auch in der Anzahl der möglichen DOCSIS-Kanäle widerspiegelt.

Um die im Handel gekaufte Box in Betrieb nehmen zu können, muss der Kunde mit seinem Kabelanbieter Kontakt aufnehmen. Dieser muss die Daten der neuen Box in seinem System hinterlegen. Weitere Details dazu gibt der jeweilige Anbieter.

Neben den genannten Boxen gibt es im Handel jedoch noch mehr Kabel-Router im Angebot. Diese freien Kabelrouter haben wir für Sie zusammengestellt.