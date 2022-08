AVM bringt FRITZ!OS 7.50 mit zur IFA nach Berlin

AVM will auf der IFA Anfang September in Berlin Neuheiten zu WLAN Mesh, Smart Home und FRITZ!OS zeigen. Der Hersteller ist gleich mit zwei Ständen auf der Messe vertreten.

AVM mit FRITZ!OS 7.50 auf der IFA

Bild: teltarif.de In gut vier Wochen findet die IFA erst­mals nach der Corona-Pause wieder auf dem Berliner Messe­gelände unter dem Funk­turm statt. AVM hat bereits ange­kün­digt, auf der Veran­stal­tung vertreten zu sein. Auf einem Stand in Halle 10.2 und einer weiteren Ausstel­lungs­fläche im Frei­gelände will das Unter­nehmen seine aktu­ellen Produkte vorstellen.

Einer der Schwer­punkte des Messe­auf­tritts ist eine Live-Präsen­tation von FRITZ!OS 7.50. Dabei handelt es sich um das nächste große Update für FRITZ!Box, FRITZ!Repeater und weitere Heim­ver­net­zungs­geräte von AVM. Auf der ANGA COM im Mai in Köln wurde die neue Firm­ware noch auf Basis einer Beta-Version gezeigt.

Seit mehr als einem halben Jahr haben inter­essierte Kunden mit passenden Endge­räten die Möglich­keit, im Rahmen des Labor-Programms von AVM die Funk­tionen der neuen FRITZ!OS-Version zu testen. Nun steht die Veröf­fent­lichung der finalen Version unmit­telbar bevor. Auf der ANGA COM im Mai hatte AVM ange­kün­digt, FRITZ!OS 7.50 im Laufe des Sommers 2022 zum Down­load anzu­bieten.

Finale Version von FRITZ!OS 7.50 zur IFA?

Bild: teltarif.de Einen genauen Termin für die Frei­gabe der neuen Betriebs­system-Vari­ante hat der Berliner Hersteller nach wie vor nicht genannt. Sollte es bei einem Termin "im Sommer" bleiben, wäre die IFA nicht nur fast die letzte Gele­gen­heit (schließ­lich beginnt nach der Messe recht bald der Herbst), sondern auch ein passender Rahmen, um die neue Version des Betriebs­sys­tems offi­ziell zu verteilen.

Wann welche Inter­essenten mit der neuen Soft­ware versorgt werden, bleibt abzu­warten. AVM gibt den Down­load in der Regel nicht parallel für alle kompa­tiblen Geräte frei, sondern sukzes­sive über einen Zeit­raum von mehreren Wochen oder sogar Monaten.

AVM hat über die neue Betriebs­system-Version hinaus ange­kün­digt, den Messe­auf­tritt auf der IFA zu nutzen, um Neuheiten in den Berei­chen WLAN Mesh und Smart Home zu zeigen. Weitere Details hat das Unter­nehmen noch nicht verraten. teltarif.de ist auf der IFA präsent und wird über alle wich­tigen Neuheiten rund um Tele­kom­muni­kation und Multi­media - auch von AVM - berichten.

Erst vor wenigen Tagen hat AVM ein offi­zielles FRITZ!OS-Update veröf­fent­licht.