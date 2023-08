FRITZ!Box & mehr: Diese Neuheiten zeigt AVM auf der IFA

AVM zeigt auf der IFA in Berlin neue FRITZ!Box-Modelle und weiteres Zubehör für die Heim­ver­net­zung. Der Hersteller nennt auch Verfüg­bar­keits­ter­mine und Preise.

Am Freitag, den 1. September, öffnet die IFA ihre Pforten auf dem Berliner Messe­gelände. Zu den Ausstel­lern gehört auch AVM. Der Hersteller von Heim­ver­net­zungs- und Smart-Home-Produkten ist eben­falls in der Bundes­haupt­stadt ansässig und hat somit "Heim­spiel". Auf dem Messe­stand in Halle 10.2 zeigt das Unter­nehmen verschie­dene FRITZ!Box-Modelle und weiteres Zubehör für das heimi­sche Netz­werk.

Die FRITZ!Box 5690 Pro wurde schon auf dem Mobile World Congress (MWC) im Februar vorge­stellt. Jetzt wird das neue Router-Modell auf der IFA einer breiten Öffent­lich­keit in Deutsch­land präsen­tiert. Das Gerät ist für Glas­faser- und DSL-Anschlüsse glei­cher­maßen gedacht und eignet sich beispiels­weise für Kunden, die einen neuen Router suchen, aktuell noch DSL nutzen, der Wechsel zu einem FTTH-Anschluss aber absehbar ist. AVM auf der IFA

Foto: AVM AVM nennt jetzt nicht nur das vierte Quartal als Termin für die Verfüg­bar­keit. Der Hersteller teilte im Vorfeld der Messe auch den Preis mit, den Inter­essenten für das neue Router-Modell mit WiFi-7-Unter­stüt­zung einplanen müssen. Die unver­bind­liche Empfeh­lung des Herstel­lers beträgt demnach 339 Euro.

FRITZ!Box 6670 Cable: Preis und Verfüg­bar­keit

Auch die FRITZ!Box 6670 Cable wurde längst vorge­stellt. Zur IFA teilte AVM nun mit, der Router für Kabel­kunden werde ab dem vierten Quartal 2023 für 289 Euro erhält­lich sein. Das Gerät beherrscht DOCSIS 3.1 und eben­falls den WiFi-7-Stan­dard. Darüber hinaus verfügt die FRITZ!Box 6670 Cable über einen inte­grierten TV-Tuner, über den sich das Fern­seh­signal im Heim­netz streamen lässt.

Die eben­falls schon im Früh­jahr vorge­stellten FRITZ!Box-Modelle 5690 XGS und 6860 5G sind offenbar noch nicht markt­reif. In der IFA-Vorschau werden diese beiden Router noch nicht genannt. Zu berück­sich­tigen ist aller­dings, dass die FRITZ!Box 5690 XGS für den deut­schen Markt bislang nicht rele­vant ist, da die Netz­betreiber den Glas­faser-Stan­dard XGS-PON noch nicht einsetzen. Damit sind Daten­über­tra­gungen von bis zu 10 GBit/s möglich.

FRITZ!Power­line 1240 AX mit WiFi-6-Unter­stüt­zung

Eine Produkt­neu­heit auf der IFA ist der Power­line-Adapter FRITZ!Power­line 1240 AX, der WiFi-6-Unter­stüt­zung bietet und Daten mit bis zu 1,2 GBit/s über das Strom­kabel und mit bis zu 600 MBit/s im 2,4-GHz-Bereich über­trägt. Im Set mit FRITZ!Power­line 1210 will AVM das Gerät ab dem vierten Quartal 2023 für 159 Euro anbieten.

FRITZ!DECT 350 ist ein magne­tischer Tür-/Fens­ter­kon­takt, der geöff­nete Türen sowie geöff­nete und gekippte Fenster erkennt und in Kombi­nation mit den Heiz­kör­per­reg­lern FRITZ!DECT 301 und 302 zum Ener­gie­sparen beitragen soll. AVM rechnet mit der Verfüg­bar­keit im kommenden Winter. Der Preis (UVP) beträgt 39 Euro.

Soft­ware-Neuheiten von AVM

AVM erwei­tert die Ener­gie­aus­wer­tungs­mög­lich­keiten der smarten Steck­dosen FRITZ!DECT 200 und 210. Über den kosten­losen Dienst MyFRITZ!Net können Nutzer die Verbrauchs­daten lang­fristig spei­chern, in Echt­zeit einsehen und auswerten. Die MyFRITZ!App bekommt einen neuen Einrich­tungs­assis­tenten, die die Inbe­trieb­nahme einer neuen FRITZ!Box einfa­cher gestalten soll.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, dass AVM das aktu­elle FRITZ!Labor vorerst beendet hat.