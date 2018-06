AVM FRITZ!OS 7 ausprobiert: So sieht die neue Firmware aus

AVM auf der CEBIT

AVM muss diese Woche - genauso wie viele Fachbesucher und Journalisten - mit einer "Doppelbelastung" fertig werden: Die beiden Fachmessen CEBIT und Anga Com finden gleichzeitig statt - die CEBIT in Hannover und die Anga Com in Köln.

AVM zeigt auf beiden Messen nicht nur sein aktuelles Produktportfolio, sondern - wie berichtet - auch den momentanen Entwicklungszustand des neuen Router-Betriebssystems FRITZ!OS 7. Auf der CEBIT konnten wir einen ersten Blick auf die neue Firmware werfen und zeigen in dieser Übersicht erste Bilder. Einige Ansichten von FRITZ!OS 7 haben wir während der Präsentation selbst am Bildschirm abfotografiert, andere hat AVM uns als Screenshot zur Verfügung gestellt.

