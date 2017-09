Software für FRITZ!Box, Repeater & Powerline

Das zur IFA angekündigte FRITZ!OS 6.90 steht ab sofort zum Download bereit. AVM versorgt in der ersten Update-Welle zunächst die FRITZ!Boxen 7580 und 7560, die FRITZ!WLAN Repeater 1750E, 1160, 310 und 450E sowie die FRITZ!Powerline-Adapter 1260E, 1240E, 540E und 546E. Wie schon das FRITZ!OS 6.8x soll auch die neue OS-Version nach und nach auf weitere Produkte der Bereiche Router, Powerline und Repeater ausgerollt werden, so in Kürze auch auf die FRITZ!Box-Modelle 7590 und 7490.

Die neue Firmware stabilisiert das System und erhöht die Sicherheit. Außerdem soll das FRITZ!OS 6.90 für noch mehr WLAN-Mesh-Leistung sorgen, indem sich alle FRITZ!-Produkte im Heimnetz nun noch besser untereinander austauschen können. Die FRITZ!Box als Zentrale im Mesh-Netzwerk gleicht die Einstellungen ab und optimiert bei Bedarf die Leistung der ange­schlossenen Endgeräte. Eine neue Mesh-Verbindungs­grafik, das Band Steering für FRITZ!WLAN Repeater und FRITZ!Powerline-Geräte, die Erweiterung der automatischen WLAN-Kanalwahl und die "Selfhealing-Funktion" bei Verbindungs­verlust gehören ebenfalls zu den neuen Funktionen von FRITZ!OS 6.90. Weitere Informationen zur aktuellen Firmware finden Sie in unserer News zum FRITZ!OS 6.90.