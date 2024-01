AVM: Das wünschen sich FRITZ!Box-Nutzer für die Anrufliste

Die FRITZ!Box ist in vielen Haus­halten eine echte Telefon-Zentrale - doch mögli­cher­weise beherrscht die einge­baute Anruf­liste nicht alle Funk­tionen, die Nutzer sich wünschen. Wir haben bei AVM nach­gefragt.

Nachfragen zur Anrufliste bei AVM

Bild: AVM GmbH teltarif.de ist seit Jahr­zehnten dafür bekannt, Beschwerden und Anre­gungen von Lesern zu Tarifen und Produkten aufzu­nehmen und an Hersteller und Provider weiter­zuleiten. Manchmal lohnt nach einigen Wochen oder gar Jahren dann ein erneuter Blick, was sich inzwi­schen in der Sache bewegt hat.

Ein Beispiel ist die Tele­fonie-Funk­tion der FRITZ!Box von AVM. Zur Anruf­liste hatten wir im Sommer 2016 berichtet: Anrufe lassen sich nicht einzeln entfernen. In der Zwischen­zeit haben weitere Leser im Forum unter der Meldung ihre Erfah­rungen geschil­dert - und nun hat sich ein weiterer Leser gemeldet, der gerne von AVM wissen wollte, was in der Zwischen­zeit passiert ist.

Anruf­liste: Verwal­tung komfor­tabel?

Vor acht Jahren hatte ein Leser beispiels­weise bemän­gelt, dass man in den Anru­fer­listen nicht nur einzelne Anrufe löschen kann, z.B. nur die Anrufe mit Rufnum­mern­unter­drü­ckung, um die rele­vanten Anrufe weiterhin sehen zu können. AVM hat dem Leser und uns gegen­über damals nur sehr allge­mein geant­wortet: Man nehme den Leserhin­weis gerne auf und leite ihn als Verbes­serungs­vor­schlag intern weiter. Einen Zeit­punkt für die Umset­zung könne man aber nicht nennen.

Bild: AVM GmbH Mitte Dezember des vergan­genen Jahres schrieb uns ein Leser mit Bezug auf unseren alten Bericht, er habe sich über das Verhalten von AVM gewun­dert. Es gebe schon wesent­lich ältere Beiträge zu dem Thema im Internet, in denen es um die Anruf­liste geht, wo Verän­derungs­vor­schläge gemacht wurden und wo AVM auch bereits fürs nächste Update Ände­rungen dies­bezüg­lich in Aussicht gestellt hatte. Er wolle fragen, ob sich in der Zwischen­zeit bezüg­lich dem Bear­beiten der Anruf­listen irgend­etwas geän­dert hätte.

Die konkreten Fragen des Lesers

Der Leser wollte zum Beispiel wissen, ob jetzt außer der Gesamt­liste auch nur bestimmte Teil­listen wie einge­hende Anrufe, verpasste Anrufe, gesperrte Anrufe und ausge­hende Anrufe separat gelöscht werden können.

Außerdem fragte der Leser, ob einzelne Einträge gelöscht werden können und erläu­terte den Hinter­grund seiner Frage: Es gehe ihm explizit nicht darum, dass die Frau oder Freundin in der Anruf­liste nicht sieht, dass man noch mit einer anderen Frau ein Verhältnis hat, sondern z. B. um alle bekannten Rufnum­mern zu löschen und als übrig­blei­bende Nummer(n) nur die zu erhalten, die nicht bekannt sind und aus diesen wiederum die Gewinn­spiel-Nummern oder beläs­tigenden Werbe­anrufe oder die Anrufe mit der Betrugs­masche den eigenen PC betref­fend (Pseudo-Micro­soft-Mitar­beiter) heraus­zufil­tern.

Darüber hinaus erkun­digte sich der Leser danach, ob AVM inzwi­schen auch die Möglich­keit geschaffen habe, die Anzahl der Anruf­listen-Einträge zu erhöhen z. B. auf 800 oder 1000. Abschlie­ßend fragte der Leser, ob AVM inzwi­schen die Möglich­keit geschaffen habe, die Anruf­liste auch in einem anderen Format als nur CSV (z. B. XLSX) zu sichern/spei­chern.

AVM nennt einige Neuig­keiten

Die Fragen des Lesers werfen den Verdacht auf, dass er mögli­cher­weise nicht alle Ände­rungen der letzten Jahre bei der Anruf­liste und den FRITZ!Box-Tele­fon­büchern mitbe­kommen hat. Dementspre­chend fällt auch die Antwort von AVM zu dieser Anfrage aus:

Mit den konti­nuier­lichen FRITZ!OS-Updates kommt auch für die Tele­fonie­funk­tionen unserer Produkte immer wieder Neues hinzu. So sehr wir uns über eine Rück­mel­dung zu unseren Produkten freuen, haben Sie bitte Verständnis, dass wir nicht alle Vorschläge, die uns errei­chen, umsetzen bzw. kommen­tieren können. Eine Berück­sich­tigung ist von vielen Faktoren wie Anfra­gehäu­fig­keit, Aufwand, Funk­tions­nutzen für den Heim­gebrauch etc. abhängig. Für den Leser sicher inter­essant: Seit den letzten Updates ist im Bereich Tele­fonie/Anruf­behand­lung neu hinzu­gekommen, dass abge­wie­sene Anrufe in einer eigenen Ansicht darge­stellt werden. Uner­wünschte Anrufer können außerdem komfor­tabler über die Bedien­ober­fläche abge­wiesen oder sogar schon direkt am FRITZ!Fon in die Rufsperren über­nommen werden. Auch lassen sich Anrufer in einem dafür vom Anwender ange­legten Tele­fon­buch sammeln und bei Bedarf sperren. Ebenso neu ist die Verwen­dung eines Tele­fon­buchs als Posi­tiv­liste. Unter avm.de/service kann der Leser darüber hinaus viele weitere Infos zu Tele­fonie und Anruf­behand­lung finden.

