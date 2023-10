Amazon Deals: AVM FRITZ!Boxen & Repeater im Preischeck

Amazon ist in Akti­ons­laune und hat die Prime Deals exklusiv für zahlende Abon­nenten des Premium-Services gestartet. Smart­phone-Modelle von Samsung haben wir uns bereits in einer voran­gegan­genen Meldung ange­schaut. Nach­fol­gend checken wir ausge­wählte Hard­ware des Router-Herstel­lers AVM im Preis. Orien­tiert haben wir uns dabei an den Ergeb­nissen von Preis­such­maschinen wie idealo und billiger. Ange­bote von Online-Markt­plätzen haben wir nicht berück­sich­tigt.

Bitte beachten Sie, dass sich Markt­preise von Elek­tronik schnell ändern können, weshalb die ange­gebenen Vergleichs­preise nur eine begrenzte Zeit gültig sein können. Weitere Infor­mationen zum Thema Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite.

FRITZ!Box 5590 Fiber

Logo: Amazon, Foto: AVM, Montage: teltarif.de Zunächst schauen wir uns ein Angebot zur FRITZ!Box 5590 Fiber an. Der Router ist für Glas­faser-Anschlüsse geeignet und kostet derzeit bei Amazon 229 Euro inklu­sive Versand­kosten. Dabei handelt es sich vergli­chen mit den Preisen anderer Händler um ein gutes Angebot. Beispiels­weise Note­books­bil­liger verkauft das Router-Flagg­schiff derzeit zu einem Preis von rund 242 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Details zur FRITZ!Box 5590 Fiber lesen Sie in einem Hands-on.

FRITZ!Box 7530 AX

Die FRITZ!Box 7530 AX ist ein Wi-Fi-6-Router, der derzeit von Amazon zu einem Preis von 138,99 Euro inklu­sive Versand­kosten verkauft wird. Auch dabei handelt es sich um ein gutes Angebot. Händler wie MediaMarkt verlangen derzeit für den AVM-Router rund 155 Euro.

FRITZ!Repeater 3000 AX

Der FRITZ!Repeater 3000 AX soll dafür sorgen, dass die WLAN-Reich­weite verbes­sert wird. Das Modell gibt es derzeit bei Amazon zu einem Preis von 134,99 Euro inklu­sive Versand­kosten. Dabei handelt es sich um einen guten Preis vergli­chen mit den Ange­boten anderer Händler. Beispiels­weise bei Galaxus kostet der FRITZ!Repeater 3000 AX derzeit rund 149 Euro.

Details zum FRITZ!Repeater 3000 AX lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

FRITZ!Repeater 6000

Der FRITZ!Repeater 6000 ist derzeit bei Amazon zu einem Preis in Höhe von 189,99 Euro inklu­sive Versand­kosten zu bekommen. Dabei handelt es sich um ein gutes Angebot, bei anderen Händ­lern gibt es den Repeater erst ab rund 219 Euro.

Details zum FRITZ!Repeater 6000 lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.